 中美签署第一阶段协议 采购大增关税基本不变 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2020

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时政风云

中美签署第一阶段协议 采购大增关税基本不变

中美之间的第一阶段贸易协议酝酿已久，终于在1月15日由美国总统特朗普和中国副总理刘鹤正式签署。中国除了承诺将会扩大进口2000亿美金的美国商品之外，也承诺将进行一系列实质改革。美国方面的关税则除了少部份有降低，大部份则维持不变。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen (AFP/S. Loeb)

美国总统特朗普和中国副总理刘鹤展示第一阶段协议签署的文件

(德国之声中文网) 中国和美国在周三(1月15日)签订第一阶段贸易协议。中国承诺购买价值2000亿美元的美国商品，也同意加强知识产权的保护。作为回报，美国同意暂停原本准备要加征的部份关税，但大部份已经实施的关税则是继续维持。

中美双方都认为第一阶段贸易协议是一项重大进展。美国财政部长姆努钦告诉福斯电视台(Fox News)，第一阶段贸易协议的完成将会让美国的GDP上升0.5%至0.7%。

人民网报导，中国副总理刘鹤在中美第一阶段经贸协议签署仪式上致辞时说，达成第一阶段经贸协议，有利于中国，有利于美国，有利于全世界。

专家认为，第一阶段贸易协议并没有处理引发贸易争端的结构性问题，也没有完全消除影响到经济成长的关税，而中国承诺的进口额又难以实现。因此，他们对于这项协议能否有效地修补中美之间的关系，仍然抱持怀疑态度。

关税

这次第一阶段贸易协议在12月就已经达成共识，美国也因此取消原定要对中国制手机、玩具、笔记型电脑等课征关税。对于其他价值1200亿美元的中国商品，包括平板电视、蓝牙耳机与鞋制品，则是将关税控制在7.5%。但是，对美国企业使用的、价值2500亿美元的中国制原件所加征的25%关税和中国对价值1000亿的美国商品所加征的关税则维持不变。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen (Reuters/K. Lamarque)

贸易额

协议的重点之一，是中国承诺要在接下来两年之间，以2017年的购买额作为基准，再多进口价值2000亿美金的美国商品。2017年，中国从美国进口的商品与服务价值为1860亿美金。

根据白宫公布的贸易文件，中国承诺的细节为: 额外购买包括540亿美元的能源、780亿美元的制造业商品、320亿美元的农产品和380亿美元的服务。

技术转移

长期以来，中国以「技术转移」作为市场准入的先决条件。美国官员表示，这次的协议会让中国结束这种做法，减轻外国公司的压力。贸易代表莱特希泽说，中国同意要打击知识专利权窃盗和仿冒，包括没收制造仿冒品的机器等。

金融体系

特朗普告诉参与签署仪式的商界代表，中国将向美国开放金融市场，包括银行、保险、资产管理等。

美国官员说，本次协议也会处理中国长期以来对外资企业设置的诸多限制，包括中国对外资金融机构设置的投资门槛、不平等的法律地位等。

协议的落实

协议要求，日后中美之间若有争议，双方将会透过沟通与协调来消弭彼此之间的差异，从工作小组层级开始，一直往上到高级官员。如果这些沟通都没有办法解决争议，将会启动对对方施加关税或是其他的惩罚机制。美国贸易代表莱特希泽说，美国希望用沟通解决问题，不希望任何一方启动报复机制。

观看视频 01:08

中美簽署第一階段貿易協議

罗法/楊威廉 (路透社、法新社)

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