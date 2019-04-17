中美签约峰会放眼五月 美国商会吁政府强硬以对

(德国之声中文网) 中国打算在美国总统特朗普访问日本的前后，举行习近平与特朗普的峰会。特朗普表示，与中国的贸易谈判进行得非常顺利，他相信最后会成功，关于谈判的进度很快就会有公开说明。

华尔街日报引述知情人士报导，美国贸易谈判代表莱特海泽将访问北京，为4月29日当周的面对面会谈做准备，而签约峰会很可能在五月底举行。

美国商会: 商界不再是中美关系的锚

过去，美国企业界一直是稳定中美关系的锚。然而，4月17日，在中国经商的美国企业代表称，美国商界这种锚的作用已不复存在。

商会呼吁美国对中国采取更强硬的路线，若要与中国达成任何协议，都务必处理中国商业环境中的结构性问题。

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商会在声明中指出:「气氛已经改变...在中国做生意的美商，一直以来提倡增进双边关系，如今却已经不能成为正面意义的锚。美国企业在中国面临到非常多营运上的不确定性，对投资前景不如以前乐观。」

中国美国商会二月发布了2019中国商务环境调查报告，提到在关税的冲击下，有19%的美商正在调整他们的供应链，或是开始从中国以外的地方取得原料。

中国美国商会表示，虽然中国宣称要开放市场，但是美国企业在中国仍然受到不平等待遇: 中国为外商设立资产上限以及合资限制，使得隐藏成本提高，包括汽车、金融、医疗服务、科技与互联网、保险等领域。中国也禁止外商雇用律师在当地执法。

相反地，中国企业在美国经商没有受到任何限制。

中国美国商会主席夏尊恩(Timothy Stratford)先前在报告的发表会上说，贸易谈判代表应该致力于取得一份对的协议，而不是急着在某个日期之前交出成果。一旦最终协议破局，双方的关系可能会更糟。他说:「我想，拟定的协议不管用的话，其伤害是非常可观的。」

罗法/杨威廉 (路透社/法新社)