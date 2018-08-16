中美竞逐旧衣市场 贸易战线延伸非洲

(德国之声中文网) 来自卢旺达的娜塔莉正悄悄地把旧衣装进袋子裡。她一个晚上可以走私50公斤(约110磅)的二手旧衣。她知道要如何避开边境管制，把袋子裡来自欧洲和北美的旧裤子、连衣裙和衬衫偷偷运进卢旺达。

她说﹕「如果被抓住，要坐牢。如果运气好，可以贿赂警察。」

一趟走私需要2天时间。娜塔莉先花8小时，从卢旺达首都基加利乘坐麵包车到她父母居位于边境附近的家，再花1小时乘船到刚果民主共和国。她用1天时间在刚果当地市场寻找各式各样的衣服。

来自美国的压力

与其他走私品相比，娜塔莉的50公斤旧衣服是一种普遍的违禁品。 2017年7月至12月，卢旺达当局扣押了230万公斤的非法进口衣物。

这的现象的起因于卢旺达政府将进口二手纺织品关税从每公斤0.20美元（0.17欧元）上调至每公斤2.50美元（2.09欧元）。卢旺达希望透过高关税加强国内纺织产业竞争力。一直到现在，当地生产的衣物无法与西方旧衣服的质量和价格相抗衡。

早在2015年，东非共同体（EAC）就决定从2019年起禁止进口二手服装。时至今日，卢旺达是目前唯一还坚持这个计划的国家。其他國家紛紛放棄，最主要的原因就是因为美国反对。为了扭转卢旺达的决定，经过几个月的警告，美国总统特朗普在7月31日暂停了卢旺达服装的免税优惠政策。

「旧衣捐赠」有利可图

卢旺达的免税福利是《非洲增长和机会法案》（AGOA）的一部分，该法案是东非共同体与美国之间的自由贸易协定。 在卢旺达提高二手纺织品的进口关税后，美国二级材料和再生纺织品协会提交了一份请愿书，游说进行审查，认为该禁令对美国二手服装业造成了重大的负面影响。

为什麽世界上最强大的国家这麽关心这个非洲小国的二手衣市场呢？一个原因是金钱，二手服装贸易在东非是大生意。虽然西方许多人将他们的旧衣服捐赠给慈善组织，但这些衣服之后都被商业化。慈善机构和公司会将二手衣拿到二手商店出售或者出口至非洲国家。

来自中国的便宜新衣

卢旺达的二手衣物在2016年之前很便宜。现在进口关税高出十倍以上，二手服装的价格与卢旺达生产的新服装价格一样高。由于生产成本高，本地生产的纺织品对于大多数卢旺达人来说太昂贵了。因此，禁止二手服装导致当地产生对经济实惠衣着的需求。这使得像娜塔莉一样走私旧衣服的人日益增多。

德国美茵兹大学经济学和非洲研究教授阿舍 (Helmut Asche) 说：「有人说进口禁令将使中国进口的廉价纺织品增加。」

联合国非洲经济委员会的穆可瓦亚 (Rodgers Mukwaya) 在2月份向《德国之声》表示，中国纺织品将取代美国的二手服装。他说：「从短期来看，缺少的部分将由来自亚洲的新服装填补。但从长远来看，我们相信可以我们自己可以接管部分市场。」

美国：我们是否输给了中国人？

美国国际开发署东非贸易投资中心的分析却质疑这种观点。内容提到﹕「中国将成为大赢家，为市场提供低成本的新服装，当中也包括可能没有纪录或非法进口的旧衣服。」分析结论提到，中国进口服装已对东非纺织业构成真正的威胁。跟美国二手衣比起来，目前东非共同体更多地从中国进口新衣服。」

2017年1月，《纽约时报》刊登了特朗普过渡团队向国务院提交的非洲相关问题清单。其中包括：「美国企业如何与非洲其他国家竞争？我们是否输给了中国人？」这种问题的框架和基调反映了两大强国在世界舞台上的竞争。

根据中非研究计划，中国在2009年超过美国成为非洲最大的贸易伙伴。中国对非洲的出口在2015年达到约1030亿美元（870亿欧元），而美国对非洲的出口额仅为270亿美元（约230亿欧元）。

来自非洲加纳的爱荷华州立大学教授奥乌苏 (Francis Owusu) 说：「研究显示，实际上中国投资者从非洲的投资和贸易中获益......从这个角度来看，可能是中美之间的贸易战正在非洲国家进行，中国投资者利用非洲作为进入美国市场的途径。」

卢旺达纺织品寻求转销欧洲机会

虽然美国的二手服装进口禁令打击卢旺达纺织业，但此举对卢旺达的经济不会造成太大影响。穆可瓦亚说：「除了肯尼亚之外，东非的大多数国家从《非洲增长和机会法案》获益不大。因此，任何来自美国的禁令都不会对东非的出口产生重大影响。」

美国仅暂停卢旺达服装的免税优惠，但是衣物出口到美国的比例在所有出口中相对较小。2016年，卢旺达出口的服装价值为119万美元（101万欧元）。同年，向美国出口的咖啡出口额为2210万美元（1800万欧元）。总的来说，卢旺达的出口总额为8.7亿美元（7.42亿欧元）。据卢旺达政府称，受影响的公司已经在接触欧洲买家，尝试转换市场。