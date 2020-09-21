中美立场转强硬 TikTok交易再生变

(德国之声中文网) TikTok的交易案9月21日再度出现新的转折。美国总统特朗普周一在接受福斯新闻 (Fox News) 访问时表示，如果字节跳动仍对TikTok有任何掌控权，美国政府将不会批准这项交易案。

他说：「如果我们发现甲骨文与沃尔玛没有完全掌控权，我们不会同意这项交易。我们将密切关注相关发展。」

特朗普21日的言论有别於他9月19日宣布，自己原则上已批准TikTok与甲骨文跟沃尔玛的交易案。他当时表示，这项交易提案的目标是组建一家新公司，可能设址於德州，而且将「完全由甲骨文和沃尔玛掌控」。特朗普说：「如果他们能完成交易，那很棒。如果不成，那也不碍事。」

胡锡进：中国将不会核准TikTok交易案

同一天，中国官媒《环球时报》的总编胡锡进在推特上发文表示，根据他的了解，中国政府将不会核准字节跳动丶甲骨文与沃尔玛现有的交易案。他写道：「因为这个交易案会危及中国的国家安全丶利益与尊严。」

字节跳动周一也发布声明表示，目前的交易案将不涉及任何演算法和技术转让。按照字节跳动的说法，甲骨文仅对TikTok在美国的原始码拥有安全检查的权限。字节跳动写道：「展示原始码是跨国企业遭遇本土数据安全顾虑的通用解决方案。」

字节跳动还说，新创的公司TikTok Global将启动一轮小比例的Pre-IPO融资，融资後字节跳动将持有TikTok Global 80%的股份。此外，TikTok还将启动上市计画，藉此进一步增强公司治理结构与透明度。

路透社报导则表示，甲骨文与沃尔玛已同意分别购买TikTok12,5%和7.5%的股份。字节跳动也再声明中预告，TikTok Global的董事会将由字节跳动创办人张一鸣丶字节跳动现任董事与沃尔玛CEO出任。字节跳动表示，将与美国合作方按照共识推进商议，希望尽快达成符合美国和中国法律要求的合作协议。

此外，字节跳动否认交易案中将涵盖一项价值50亿美元的「教育基金」。字节跳动在声明中强调，他们从新闻中第一次听说50亿美元的教育基金。此前，美国总统特朗普19日在宣布将原则上核准交易案时，称TikTok Global将创造2.5万个工作机会，并包含一项价值50亿美元的教育基金。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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