中美科技战：华为闻凶信 小米获喜讯

（德国之声中文网）美国联邦通信委员会（FCC）周五（3月12日）根据2019年旨在保护美国通信网络的一项法律，认定五家中国公司对美国国家安全构成威胁，它们分别是华为技术有限公司、中兴通讯、海能达通信股份有限公司、杭州海康威视数字技术有限公司和大华股份。

这项法律名为《2019年安全可信通信网络法》（Secure and Trusted Communications Networks Act of 2019）。它要求FCC公布“对美国国家及民众安全构成不可接受威胁”的电信设备和服务公司的名单。

FCC代理主席杰西卡·罗森沃尔特（Jessica Rosenworcel）在一份声明中表示:“这个名单提供了有意义的指引，将确保美国建设下一代网络时不会重蹈覆辙或使用对美国国家及民众安全构成威胁的设备或服务。”

针锋相对

FCC于去年正式宣布华为和中兴通讯这两家中国科技巨头对美国国家安全构成威胁，由此禁止美国企业利用83亿美元的政府资金从这两家公司购买设备。去年12月，FCC拒绝了华为提出的重新考虑该决定的请求。

今年2月，华为向美国第五巡回上诉法院提交诉讼称，FCC的指令超出了其“法定权限”，“违反了联邦法律和宪法”，是“武断的、任性的，也是对自由裁量权的滥用”。如今，时隔一个月，FCC再次点名华为。

祸不单行

另据路透社援引消息人士报道称，拜登政府本周修订了美国企业供货华为的许可证，进一步限制了相关企业向华为供应可用于5G设备的产品。其中两位消息人士称，此次修订可能会破坏供应商基于之前许可证与华为签署的现有合约，他们可能无法再继续交付。

美国商务部发言人未予置评，称许可信息属于机密。路透社认为，此举表明拜登政府正在强化对华为出口的强硬立场。美国政府在2019年以威胁国家安全为由将华为列入黑名单，规定美国公司在出售美国的技术和知识产权给华为之前，须申请政府许可证，之后也曾核发出口许可证给华为供应商。

就美国将强化对华为出口管制的相关报道，中国外交部发言人赵立坚周五回表示：“美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压中国高科技企业，严重违反市场经济和公平竞争原则。” 他呼吁：“美方应立即停止对中国企业的无理打压，公平公正、非歧视地对待中国企业，多做有利于中美科技交流和经贸合作的事。”

小米在起诉美国国防部一案中初获胜利

小米初战告捷

就在华为接连中箭的同时，中国另一家科技公司——小米则在起诉美国国防部一案中初获胜利。美国一名法官周五发出初步禁制令，阻止了美国国防部将小米列为“与中国军方相关企业”以此迫使美国投资者从该公司剥离股份的政策生效。华盛顿特区的地方法官鲁道夫·孔特雷拉斯（Rudolph Contreras）当天表示，法院“认定，被告方没有给出令人信服的解释，说明国家安全利益面临重大风险”。

美国国防部认为小米与中国军方有关联。今年1月中旬，在特朗普政府的任期即将结束时，美国国防部将小米和其它八家公司列入一份名单，要求美国人在一定期限内出售对这些公司的持股。这项限制令原定于下周生效。 一月底，小米向一家华盛顿法院提起诉讼，要求将该公司从这份名单中剔除，称这种做法是“不合法而且违宪的”，并否认与中国军方有关联。

针对法院的最新判决，小米在一份声明中表示欣慰，并强调，小米是一家独立经营管理的上市公司，股权分散、股票公开交易，“我们生产的电子产品都是面向普通消费者的。 我们认为，将小米列入中国涉军企业名单是一个武断而随意的决定，法官也对此表示了认同。我们会继续请求法院最终判决该政令对小米无效。”

安静/任琛（路透社，法新社）

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