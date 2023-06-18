《中美科技合作协定》能否延长？

（德国之声中文网）40多年前，1979年1月31日，时任中共领导人邓小平访美时在白宫与时任美国总统卡特签署了《中美科技合作协定》。这一具有里程碑意义的协议当时释放出强有力的信号，表明即便是对手，仍然可以搁置争端、携手做出共同的努力。

当前，美中双边关系处于几十年来最糟糕的状态，数名熟知华府内情的官员说，政府正在就是否让美中科技协定（STA）在今年晚些时候照常延期进行辩论。

尽管美国国务卿布林肯周日抵达北京，进行5年来美国国务卿首次对华访问，但外界对访问带来突破基本不抱希望。而《中美科技合作协定》是否延续目前遭遇挫折，则凸显以下问题：美国政府尚未确定美中合作带来的好处更多，还是风险更大？这一问题正在分裂美国政界的决策者。

该协议是美中建交时签署的，此后大约每5年更新一次，它一直被誉为两国关系中的稳定因素，合作领域包括大气、农业、物理以及化学等领域的基础研究，它为后来美中学术和商业交流的发展奠定了基础。

这些交流无疑推动了中国成为技术和军事强国的进程，但同时，美国政界对中国窃取科学和商业机密存有担忧，以至于该协议在今年8月27日到期前是否延续不置可否。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



主流似乎支持延长协议

目前，美国政界的主流观点似乎是支持延长协议，但反对的声音却越来越高。美国国务院拒绝对此发表评论。国家安全委员会也保持缄默。 中国驻华盛顿大使馆称，中方早在一年前就主动与美方接触探讨该协议，并称该协议构成了两国40年来 "富有成效 "的合作基础。

中国驻美大使馆发言人刘鹏宇对路透社表示，"据我们所知，美方仍在就续签协议进行内部审查"，他说双方可以考虑对原协议进行相应调整，"希望美方能在协议到期前加快内部审查"。

在美国国务院，对是否延长该协议也存有意见分歧。有人建议重新就协议展开谈判，增加反对工业间谍以及要求数据交换对等条件的内容。不过，一些美国官员认为，鉴于美中关系的现状，重新谈判可能导致整个协议破产。

支持延续该协议的人认为，结束协议将时扼杀学术和商业合作的行为。支持延长美中科技合作协议的人还认为，如果没有协议，美国将失去对中国科技进步的观察渠道，美国北卡罗来纳大学中国科技战略专家西蒙（Denis Simon）说，"不管中国是朋友还是敌人，美国都需要了解中国发生的事情。" 而反对者则认为，当年签署该协议曾让两国关系 "感觉良好 "，但这种氛围早已不复存在。

（根据路透社等）

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