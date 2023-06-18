《中美科技合作协定》能否延长？

今年8月底到期的《中美科技合作协定》每5年顺延一次。有消息称美国政界的主流观点似乎支持延长，但反对的声音也越来越高。
（德国之声中文网）40多年前，1979年1月31日，时任中共领导人邓小平访美时在白宫与时任美国总统卡特签署了《中美科技合作协定》。这一具有里程碑意义的协议当时释放出强有力的信号，表明即便是对手，仍然可以搁置争端、携手做出共同的努力。
当前，美中双边关系处于几十年来最糟糕的状态，数名熟知华府内情的官员说，政府正在就是否让美中科技协定（STA）在今年晚些时候照常延期进行辩论。
尽管美国国务卿布林肯周日抵达北京，进行5年来美国国务卿首次对华访问，但外界对访问带来突破基本不抱希望。而《中美科技合作协定》是否延续目前遭遇挫折，则凸显以下问题：美国政府尚未确定美中合作带来的好处更多，还是风险更大？这一问题正在分裂美国政界的决策者。
该协议是美中建交时签署的，此后大约每5年更新一次，它一直被誉为两国关系中的稳定因素，合作领域包括大气、农业、物理以及化学等领域的基础研究，它为后来美中学术和商业交流的发展奠定了基础。
这些交流无疑推动了中国成为技术和军事强国的进程，但同时，美国政界对中国窃取科学和商业机密存有担忧，以至于该协议在今年8月27日到期前是否延续不置可否。
目前，美国政界的主流观点似乎是支持延长协议，但反对的声音却越来越高。美国国务院拒绝对此发表评论。国家安全委员会也保持缄默。 中国驻华盛顿大使馆称，中方早在一年前就主动与美方接触探讨该协议，并称该协议构成了两国40年来 "富有成效 "的合作基础。
中国驻美大使馆发言人刘鹏宇对路透社表示，"据我们所知，美方仍在就续签协议进行内部审查"，他说双方可以考虑对原协议进行相应调整，"希望美方能在协议到期前加快内部审查"。
在美国国务院，对是否延长该协议也存有意见分歧。有人建议重新就协议展开谈判，增加反对工业间谍以及要求数据交换对等条件的内容。不过，一些美国官员认为，鉴于美中关系的现状，重新谈判可能导致整个协议破产。
支持延续该协议的人认为，结束协议将时扼杀学术和商业合作的行为。支持延长美中科技合作协议的人还认为，如果没有协议，美国将失去对中国科技进步的观察渠道，美国北卡罗来纳大学中国科技战略专家西蒙（Denis Simon）说，"不管中国是朋友还是敌人，美国都需要了解中国发生的事情。" 而反对者则认为，当年签署该协议曾让两国关系 "感觉良好 "，但这种氛围早已不复存在。
（根据路透社等）
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