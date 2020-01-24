 中美科学家正在研发抗冠状病毒疫苗 | 科技环境 | DW | 24.01.2020

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科技环境

中美科学家正在研发抗冠状病毒疫苗

中美两国科学家正在合作研发旨在抑制新型冠状病毒的疫苗。这种被称为"武汉肺炎"的新型病毒迄今为止已经在中国造成至少26人丧生，成百上千人被感染。

Symboilbild impfen (picture-alliance/dpa/O. Spata)

美国国家健康研究所：疫苗最快可在3个月后进入人体测试

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进入封锁状态的武汉已开始修建一所拥有1000个床位的专门医院，已集中收治冠状病毒感染者。政府官员称，2月3日前即可完工。 (24.01.2020)

在新型冠状病毒肺炎在中国不断蔓延的同时，德国也面临流感病毒的新一波传播高峰期。据医学机构统计，仅过去一周内确诊的流感病例就有四千多个。如何鉴别流感和普通的感冒？如何有效预防？专家建议免疫力较弱的高危人群及时进行流感疫苗的接种。 (23.01.2020)

（德国之声中文网）截至目前，尚没有找到针对这种人际传染并呈现肺炎症状的冠状病毒的有效治疗方法。医学专家建议各大医院对疑似患者采取隔离措施。尽管死亡人数不断攀升，世界卫生组织周四仍拒绝宣布全球范围内的公共卫生紧急状态。截至周四，香港、澳门、台湾、日本、新加坡、韩国、泰国、越南以及美国已经发现确诊病例。日本周五又确诊了第二个病例。

美国休斯敦贝勒医学院教授彼得·霍特兹（Peter Hotez）对中国官方的新华社表示，贝勒医学院正在与美国得克萨斯大学、美国纽约血液中心以及中国上海复旦大学合作开发相关疫苗。 霍特兹表示："疫苗研发是一个漫长的过程，我们不清楚能否在疫情结束前找到疫苗。"他还表示，他认为美国还将出现更多的病例。

据《南华早报》报道，美国国家健康研究所（US National Institutes of Health）也开始研发抗冠状病毒疫苗，研究所所长法希（Anthony Fauci）对媒体表示，工作已经开始，"有望在3个月后进入人体第一试验阶段。"

美国本周二发现第一起"武汉肺炎"病例，来自华盛顿州的患病男子此前曾去过武汉。第二起疑似病例则发生在特克萨斯州，患者为一名来自武汉的大学生。

 

达扬综合报道

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