 中美矛盾无解 联合国停火草案一个月未果 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2020

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时政风云

中美矛盾无解 联合国停火草案一个月未果

疫情当前，联合国安理会原本希望为了要进入战乱地区将物资运给人民，而提出这项要求战争国家全面停火的草案。但是就为了「世界卫生组织」这个字眼，中美就僵持不下，其他国家也束手无策。

Zentalafrikanische Republik UN Mission MINUSCA (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

(德国之声中文网) 周四(4月30日)，因为中美互不让步，联合国安理会的一项决议草案再度陷入僵局，而且短期内很可能无法进入投票取得结果。

这项草案呼吁世界各地全面停战90天，以便人道救援组织运送物资给战争地区中的人民，例如叶门与阿富汗。这项由法国与突尼西亚起草的草案也支持古特雷斯3月23日关于各国停火共同对抗疫情的呼吁。

但是中美对于「世界卫生组织」在这份草案中的分量有不同意见，使得草案从提出至今已经一个月没有进展。

美国认为世界卫生组织处理疫情的方式不够周全，抱怨该组织对美国有所隐瞒，进而暂停了对该组织的资金。中国在这样的情况下，反而给予更多资金。数位匿名人士指出，中国也坚持在草案中提及「世界卫生组织」，但是美国不同意。

美国国务院被问及此事时说，「我们不评论还在协调中的谈判。」中国驻联合国大使则没有回应。

因为中美都有安理会的否决权，这两国僵持不下，其他联合国安理会的成员只能沦为被动角色，就连草案的起草国也只能被动等待两国取得共识。

Antonio Guterres PK Covid-19 (webtv.un.org)

联合国秘书长古特雷斯(右)呼吁全球停火

对于这种局面，联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)说: 「不幸地，国际社会没有办法协调出一个领导机制，坚定地带领众人对抗疫情。」

他批评国际社会在疫情当前还意见分歧、缺乏领导能力。

古特雷斯说: 「联合国是由许多国家组成的组织，我们知道在这个时代，大国之间的关系让联合国非常没有功能性，也让安理会很难做决策。」

除了安理会迟迟无法通过停战决议以外，古特雷斯也提到另外一项联合国提出对弱势人口如难民和流离失所者提供20亿美金的援助计划，也只获得一半资金。

古特雷斯说他希望G20集团可以为了对抗疫情，就某种形式的领导机制达成共识。

张慈/杨威廉(法新社、德新社)

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