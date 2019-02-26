 中美「清战场」费时 贸易关税威胁深远 | 经济纵横 | DW | 28.02.2019

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经济纵横

中美「清战场」费时 贸易关税威胁深远

特朗普与习近平在可能会面签署协议前，主要负责谈判的美国贸易代表向国内的众议员表示，就算贸易休战，美国短时间内也不会放下手上的重要「兵器」。中国驻美大使也对媒体表示，中国要达成美国贸易要求需5到10年。

USA Handelsgespräche mit China in Washington | Lighthizer & Mnuchin & Ross & Liu He (Reuters/J. Roberts)

莱特希泽是美国总统特朗普口中的「最佳谈判者」。美中最后到底敲定何种协议?透过他在众议院的证词大概可窥知一二。

（德国之声中文网）根据《南华早报》28日专访，中国驻美大使崔天凯表示，虽然美国在贸易上的部份要求与中国發展方向一致，但是牵涉到立法的相关程序可能需要5到10年。他提到，向美国购买商品才是短时间能够实现的目标。

访谈中提到华为孟晚舟案，他炮轰美国此举「既愚蠢又荒谬」，强调美国对华为「非常不公平」。他说:「美国政府的人到世界各地要阻止其他人买华为的商品，真的是非常小心眼，也非常愚蠢。」

美贸易代表:对中关税威胁不变

美国总统特朗普的首席贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）周三告诉众议员，就算华盛顿与北京达成协议，美国还是会长年维持对中国商品的关税威胁。

他表示，中国是美国贸易政策制定者有史以来面临到「最严峻的挑战」。他说，中国无法通过承诺购买更多美国商品来解决贸易争端，再次强调中国需要进行结构性变革。

知情人士表示，中国已提出在6年内再购买1.2万亿美元的美国产品。这对于受到北京报复性关税严重打击的农民和企业来说，是一种受欢迎的救济方案。

USA China Gespräche im Handelskonflikt Robert Lighthizer (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

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不放弃关税威胁

莱特希泽表示，关税仍然是推动中国实施结构性政策变革的重要工具，并强调解决中美贸易争端是「长时间的挑战」，也表示「不会愚蠢地认为单一谈判就能改变日益恶化的双边贸易关系。」此番谈话一出导致美股早盘走低。

他也说，美中要谈妥贸易协定还有很多工作要做，包括如何实施。他说：「如果我们能够努力完成，我再说一次......或许我们可以达成一项协议，帮助我们迈向与中国经济关系的转折点。」

他提到，虽然谈判取得了一些进展，但无法解决所有问题。目前双方正在努力建立协商机制。该机制将按时间和层级进行，工作团队举行月度会议，副部长举行季度会议，并在执行部门级别举行半年一次的会议。如果之后未达成令人满意的结果，华盛顿方面可采取「单边」但「按比例」的行动来惩罚中国。

美国贸易代表办公室（USTR）正在采取法律措施，在週日落实特朗普延迟对价值超过2000亿美元国商品加税的决定。但USTR后来在一份声明中澄清说，并没有放弃将关税从10％提高到25％的威胁，也说明本周联邦公报将会宣布暂停加税，「直到另行通知」。

夏立民/罗法（路透社等）

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