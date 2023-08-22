中美洲議會「排台納中」北京向瓜地馬拉招手

（德國之聲中文網）中美洲議會（Parlacen）週一（8月21日）通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」法案，台灣外交部表示，為了維護「國家尊嚴」，即日起退出中美洲議會，並譴責中國打壓台灣參與國際事務。

在尼加拉瓜首都馬那瓜舉行會議的中美洲議會通過新法後發出聲明，援引聯合國1971年將台灣驅逐出聯合國的決定，稱台灣是「中國的一省，失去作為獨立國家參與的資格」。

近年來，隨著中美洲議會成員國尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯、巴拿馬和多明尼加共和國與台灣斷交，北京擴大了在中美洲的影響力。

領導美國參議院西半球外交關係小組委員會的美國民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）和共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）都譴責了這次投票。

參議員們在一份聯合聲明中表示：「自1999年以來，台灣作為中美洲議會常駐觀察員，一直是其強有力的合作夥伴，鼓勵我們西半球的善政和經濟發展。」

參議員們還指責中國破壞民主，阻礙地區發展，並使新疆地區的維吾爾人遭受包括種族滅絕在內的無數侵犯人權行為。中國堅決否認在新疆存在任何侵權行為。 其駐美國大使館沒有立即回應置評請求。

中美的貝里斯和南美巴拉圭與台灣尚有邦交，但美國官員擔憂巴拉圭可能是美洲下一個轉向與中國建交的國家。

宏都拉斯在今年3月26日與台灣斷交，轉與中國建交。圖為宏都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro de Zelaya）6月訪問中國的畫面。

瓜地馬拉動向受矚目

目前瓜地馬拉是中美洲人口最多的國家，也是唯一仍然承認台灣的中美洲議會成員國。在20舉行的第2輪總統決選中，64歲中間派「種子運動黨」（Movimiento Semilla）候選人阿雷巴洛（César Bernardo Arévalo de León）勝選，擊敗前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。

阿雷巴洛曾主張在維持與台灣邦交的前提下，尋求與中國發展關係，但北京希望進一步發展與瓜地馬拉的外交關係。

中國外交部發言人汪文斌說：「近日，瓜地馬拉各界人士在接受採訪時，紛紛表達期待同中國建交的迫切願望，充分說明發展對華關係，符合危地馬拉根本利益和人民心聲。」

台灣外交部則是發出祝賀，並表示阿雷瓦洛總統曾在1994年擔任瓜地馬拉外交部次長期間訪台，「對於台瓜兩國友好邦誼具深刻認識，此次大選期間也在公私場合多次表達支持與我國維持邦誼的立場。」

（路透社等）

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



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