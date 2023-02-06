中美氣球事件發酵 北京早研擬軍用

（德國之聲中文網）中國「偵察氣球」事件導致美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）延後原訂的訪中行程，外界相當關注此事如何影響美中關係。

美國總統拜登發表國情咨文演說前夕，偵察氣球事件恐怕衝擊美國人民對政府的信心。雖然軍方戰機擊落了氣球，卻擋不住外界質疑：為什麼中國的氣球能夠「長驅直入」，甚至橫跨大半個美國國土？

儘管如此，拜登對外仍相當樂觀。拜登週一（6日）表示，美國早已向中國表明態度，且中國「理解」美國的立場，美中關係不會因此削弱。拜登說：「我們做了正確的事，問題不在於關係弱化或強化，這是現實。」

美中關係何時恢復？

歐巴馬時期的國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）接受美聯社訪問時說，偵察氣球事件對美中關係的影響，大約是10分中7分的程度。從當前局勢看來，雙方關係會因此「暫時畫下界線」，但等風頭過去，布林肯還是會重新訂下訪中日程。羅素表示，此事挫敗兩邊關係，但若接下來沒有發生錯誤決策，恢復關係並非不可能。

北京清華大學戰略與安全研究中心副主任達巍認為，布林肯訪中本來能替美中關係穩定下來創造空間，但此空間因為偵察氣球事件，大大縮減。此事也顯示美中關係極為脆弱，難以控制。

2月中，布林肯和中國高階官員都將參與慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），3月則將赴印度參加二十國集團（G20）外長會議。美聯社指出，這兩個場合可能提供美中修復關係的機會。

中國說詞面臨質疑

中國外交部6日的例行記者會上，歐美媒體提問幾乎全數都跟氣球有關。面對外媒「拷問」，發言人毛寧不斷重申氣球進入美國領空，是「不可抗力導致的偶發意外事件」，表示中國已「負責任」依國際法處理此事。美國擊落氣球則被中國定調為「武力襲擊」，是「不負責任」的行為。

有記者提問，若情況調轉，中國會如何處置侵入中國領空的美國氣球？對此，毛寧僅回應，「不回答假設性的問題」。

北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）6日強調，打從一開始，美國的評估結果便顯示此氣球是偵察氣球，而非如中國所稱用於「氣象科研」的無人飛艇。

據路透報導，從中國政府的研究報告中可知，解放軍有意將高空氣球應用於軍事上，甚至研究了美國軍方過去如何運用氣球。去年4月的報告寫道，高空氣球可以「誘使敵方啟動防空系統，有助於電子偵察，並評估對方防空系統的預警偵測、行動應變能力」。相較於間諜衛星，氣球的成本較低，也可能促使中國進一步發展偵察氣球。

美國展開殘骸回收工作

擊落偵察氣球之後，受海上天候影響，美國6日上午才全面展開氣球殘骸回收作業。搜索範圍長寬各約1500公尺，由探路者級勘測艦（USNS Pathfinder）以聲納探測碎片位置，卡特霍爾號兩棲登陸艦（USS Carter Hall）負責收集碎片。

軍方還派出爆炸物處理單位和無人水下航行器，參與搜索行動；海上防衛隊出動巡邏艇，維持安全。此外，聯邦調查局（FBI）及海軍犯罪調查局（NCIS）在反情報方面，亦有提供協助。

從美國現階段蒐集到的資訊看來，中國的偵察氣球不單只是在空中「飄行」，更具有推進器，有能力在高空噴射氣流中控制飛行方向與速度。 白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）表示，現階段美國不打算將氣球碎片送還給中國。待搜索工作告一段落，美國將展開進一步分析。

（綜合報導）

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