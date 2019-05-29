 中美欧逐鹿非洲互联网市场 | 经济纵横 | DW | 02.06.2019

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经济纵横

中美欧逐鹿非洲互联网市场

美国科技巨头和中国的科技巨头们竞相在非洲投资扩建数字基础设施。对非洲来说，这既是风险，也是机遇。

Symbolbild: Computertechnologie und digitales Afrika (picture-alliance/C. Leblanc)

（德国之声中文网）众所周知，现在许多非洲国家在移动支付等电子政务方面已走在世界前列。如果不是缺乏可靠的基础设施，非洲的数字革命本还能走得更远。不过这一情况正在得到改善。

尤其是脸书、亚马逊、谷歌几个美国科技巨头竞相跻身市场：他们投资卫星、热气球网络或无人机，以便非洲大陆最偏远的角落也可以接入互联网。另外，引起各国媒体关注的中国"一带一路"项目中也包含了投资扩建发展中国家的数字基础设施，尤其是要在非洲使用华为技术。

非洲一些地区是"互联网沙漠"

美国和中国的项目来的正是时候：尽管非洲在数字化上取得了进展，但还是有很大的投资需求，也有很大的市场空间。世界银行最新发布的研究显示，撒哈拉以南非洲地区只有五分之一的人拥有互联网，非洲互联网普及率远低于全球平均水平，目前全球互联网普及率略微超过50%。

不过非洲各地情况大有不同。无界互联网（Internet sans frontières）的布朗克（Félix Blanc）说："一些国家比如利比里亚、肯尼亚等互联网普及率为80%，但是其它一些国家却是互联网沙漠。" 比如远离海岸、无法连接到海底光缆的中非共和国。

Symbolbild: Computertechnologie und digitales Afrika (Getty Images/AFP/Y. Folly)

非洲互联网基础设施的主要参与者都是些老牌的跨国电信巨头，如南非的MTN集团、法国Orange股份有限公司、印度巴帝电信(Bharti Airtel)。国有电信企业比重不高。2000年所有非洲互联网服务商有近一半是国有电信公司，但目前国有企业比占大约仅有五分之一。政治学者弗赖伯格(Tina Freyburg)认为，成本的增加是造成国有电信企业减少的一个主要原因："许多国家无法单独承担高额投资，只能依赖于外国公司的资金。"

对各国政府来说，这是一个左右为难的选择。特别是对于专制政权，对数字基础设施的掌控是权力之重。这些政府不想把这个权力工具移交他手，因此给服务商们施加压力。通常来讲，这些企业都愿意配合政府。布朗克指出，为了进入市场，就连一些欧洲公司，比如Orange股份有限公司都愿意接受互联网审查。

但政府的做法并非畅通无阻。审查和暂时关闭网页影响的不仅仅是用户。脸书、谷歌这样的互联网公司也依赖于现有的基础设施。弗赖伯格说："比如在乌干达，像MTN这样的公司配合政府叫停网页的话，脸书也会打不开。"

这也是这些科技巨头不愿依靠电信企业，努力进入到基础设施市场的原因之一。

来自硅谷的数字基础设施投资也会遇到问题。布朗克提到中国在非洲的投资："中美之争会直接给非洲人带来影响。"不过他仍旧相信，非洲在基础设施方面的缺口是一个很好的机遇。非洲现在有机会可以发展另一种分散的、不被少数经济运营商垄断的互联网模式。

 

 

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