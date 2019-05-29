中美欧逐鹿非洲互联网市场

（德国之声中文网）众所周知，现在许多非洲国家在移动支付等电子政务方面已走在世界前列。如果不是缺乏可靠的基础设施，非洲的数字革命本还能走得更远。不过这一情况正在得到改善。

尤其是脸书、亚马逊、谷歌几个美国科技巨头竞相跻身市场：他们投资卫星、热气球网络或无人机，以便非洲大陆最偏远的角落也可以接入互联网。另外，引起各国媒体关注的中国"一带一路"项目中也包含了投资扩建发展中国家的数字基础设施，尤其是要在非洲使用华为技术。

非洲一些地区是"互联网沙漠"

美国和中国的项目来的正是时候：尽管非洲在数字化上取得了进展，但还是有很大的投资需求，也有很大的市场空间。世界银行最新发布的研究显示，撒哈拉以南非洲地区只有五分之一的人拥有互联网，非洲互联网普及率远低于全球平均水平，目前全球互联网普及率略微超过50%。

不过非洲各地情况大有不同。无界互联网（Internet sans frontières）的布朗克（Félix Blanc）说："一些国家比如利比里亚、肯尼亚等互联网普及率为80%，但是其它一些国家却是互联网沙漠。" 比如远离海岸、无法连接到海底光缆的中非共和国。

非洲互联网基础设施的主要参与者都是些老牌的跨国电信巨头，如南非的MTN集团、法国Orange股份有限公司、印度巴帝电信(Bharti Airtel)。国有电信企业比重不高。2000年所有非洲互联网服务商有近一半是国有电信公司，但目前国有企业比占大约仅有五分之一。政治学者弗赖伯格(Tina Freyburg)认为，成本的增加是造成国有电信企业减少的一个主要原因："许多国家无法单独承担高额投资，只能依赖于外国公司的资金。"

对各国政府来说，这是一个左右为难的选择。特别是对于专制政权，对数字基础设施的掌控是权力之重。这些政府不想把这个权力工具移交他手，因此给服务商们施加压力。通常来讲，这些企业都愿意配合政府。布朗克指出，为了进入市场，就连一些欧洲公司，比如Orange股份有限公司都愿意接受互联网审查。

但政府的做法并非畅通无阻。审查和暂时关闭网页影响的不仅仅是用户。脸书、谷歌这样的互联网公司也依赖于现有的基础设施。弗赖伯格说："比如在乌干达，像MTN这样的公司配合政府叫停网页的话，脸书也会打不开。"

这也是这些科技巨头不愿依靠电信企业，努力进入到基础设施市场的原因之一。

来自硅谷的数字基础设施投资也会遇到问题。布朗克提到中国在非洲的投资："中美之争会直接给非洲人带来影响。"不过他仍旧相信，非洲在基础设施方面的缺口是一个很好的机遇。非洲现在有机会可以发展另一种分散的、不被少数经济运营商垄断的互联网模式。