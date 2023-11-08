中美核軍備雙邊磋商 形式重於實質

（德國之聲中文網）一名不願具名的美國政府高官週二（11月7日）對路透社表示，此前一天在華盛頓舉行了美中軍備控制對話，雙方分別派遣了美國國務院履約核查執行局局長斯圖亞特(Mallory Stewart)以及中國外交部軍控司司長孫曉波參加。該匿名官員指出，這是自歐巴馬時代以來雙方首次就軍備控制議題進行磋商，“召開會議本身就是具有建設性的。但目前我不會視昨天的會議具有實質性。”他認為，“實質性”意味著會有更多的相互拉鋸。

近年來，華盛頓方面對中國擴充核軍備的舉動感到擔憂。美國國防部估計，中國現在已經擁有500枚核彈頭，並且有望在2030年達到1000枚；儘管這依然遠遠低於美國以及俄羅斯的核武庫規模，但是一些分析人士認為，這已經可能增加核衝突的風險。

美國擁有約3700枚核彈頭庫存，已部署約1419枚戰略核彈頭。俄羅斯部署了約1550枚核武器，根據美國科學家聯合會的資料，俄羅斯儲備了4489枚核彈頭。

就在今年6月，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)曾經解釋過美方希望從北京獲取哪些核軍備資訊，其中包括中國核武庫規模的詳細資訊。華盛頓還希望中方願意就導彈試射進行通知，並且增加核武庫擴充方面的透明度。沙利文還抱怨稱，中國似乎不願意將核軍備管控、戰略穩定議題，從更廣泛的美中分歧中剝離開來。

向路透社提供資訊的美國高階匿名官員也說，在11月6日的會議中，中方也沒有展現出將核軍備管控問題單獨剝離的意願，對沙利文提出的問題亦無實質性回應。“我不認為我們從他們那邊瞭解到了任何新的東西，他們也沒有披露大量的核軍力、核政策詳情。”

習近平和拜登的上次會晤還要追溯到一年前

美國務院: 負責任地管理中美關係

美國國務院在一份官方聲明中則稱，美中雙方就核軍備管控、防止核擴散議題進行了坦誠、深入的討論，這是持續努力保持開放溝通管道、負責任地管理中美關係的一部分。聲明還稱，美方在磋商中還強調了中國提高核透明度、並採取實質性措施的重要性，從而降低在核領域以及太空領域的戰略性風險。這份聲明也將此次對話稱為“建設性的磋商會議”。

中國官方則沒有對此次會議置評。

路透社指出，是否會有後續的核軍備會談，很可能會取決於習近平與拜登的會晤。據美國政府圈內消息，雙方已經原則上同意在三藩市APEC峰會期間舉行兩國元首會晤，但具體細節仍有待商定。

美國國務院在聲明中指出，此次核軍備磋商之前，美中雙方近期已經舉行了一系列高級別會議，其中包括國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文與中國外長王毅在華盛頓的會晤。

分析人士指出，這一系列會議都是在為接下來的習近平與拜登的會晤做鋪墊。

（路透社、南華早報）

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