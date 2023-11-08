 中美核軍備雙邊磋商 形式重於實質 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中美核軍備雙邊磋商 形式重於實質

本週，中美兩國進行了歐巴馬卸任以來首次雙邊軍備控制對話。官方消息稱，磋商“富有建設性”，但是兩國並沒安排後續會談。美方官員也承認，這次對話並沒太多實質內容，其主要意義仍然是為習近平與拜登的會晤做鋪墊。

中國的東風41戰略核導彈

中國的東風41戰略核導彈

（德國之聲中文網）一名不願具名的美國政府高官週二（11月7日）對路透社表示，此前一天在華盛頓舉行了美中軍備控制對話，雙方分別派遣了美國國務院履約核查執行局局長斯圖亞特(Mallory Stewart)以及中國外交部軍控司司長孫曉波參加。該匿名官員指出，這是自歐巴馬時代以來雙方首次就軍備控制議題進行磋商，“召開會議本身就是具有建設性的。但目前我不會視昨天的會議具有實質性。”他認為，“實質性”意味著會有更多的相互拉鋸。

近年來，華盛頓方面對中國擴充核軍備的舉動感到擔憂。美國國防部估計，中國現在已經擁有500枚核彈頭，並且有望在2030年達到1000枚；儘管這依然遠遠低於美國以及俄羅斯的核武庫規模，但是一些分析人士認為，這已經可能增加核衝突的風險。

美國擁有約3700枚核彈頭庫存，已部署約1419枚戰略核彈頭。俄羅斯部署了約1550枚核武器，根據美國科學家聯合會的資料，俄羅斯儲備了4489枚核彈頭。

就在今年6月，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)曾經解釋過美方希望從北京獲取哪些核軍備資訊，其中包括中國核武庫規模的詳細資訊。華盛頓還希望中方願意就導彈試射進行通知，並且增加核武庫擴充方面的透明度。沙利文還抱怨稱，中國似乎不願意將核軍備管控、戰略穩定議題，從更廣泛的美中分歧中剝離開來。

向路透社提供資訊的美國高階匿名官員也說，在11月6日的會議中，中方也沒有展現出將核軍備管控問題單獨剝離的意願，對沙利文提出的問題亦無實質性回應。“我不認為我們從他們那邊瞭解到了任何新的東西，他們也沒有披露大量的核軍力、核政策詳情。”

習近平和拜登的上次會晤還要追溯到一年前

習近平和拜登的上次會晤還要追溯到一年前

美國務院: 負責任地管理中美關係

美國國務院在一份官方聲明中則稱，美中雙方就核軍備管控、防止核擴散議題進行了坦誠、深入的討論，這是持續努力保持開放溝通管道、負責任地管理中美關係的一部分。聲明還稱，美方在磋商中還強調了中國提高核透明度、並採取實質性措施的重要性，從而降低在核領域以及太空領域的戰略性風險。這份聲明也將此次對話稱為“建設性的磋商會議”。

中國官方則沒有對此次會議置評。

路透社指出，是否會有後續的核軍備會談，很可能會取決於習近平與拜登的會晤。據美國政府圈內消息，雙方已經原則上同意在三藩市APEC峰會期間舉行兩國元首會晤，但具體細節仍有待商定。

美國國務院在聲明中指出，此次核軍備磋商之前，美中雙方近期已經舉行了一系列高級別會議，其中包括國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文與中國外長王毅在華盛頓的會晤。

分析人士指出，這一系列會議都是在為接下來的習近平與拜登的會晤做鋪墊。

（路透社、南華早報）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Secretary of State Antony Blinken shake hands with China's Foreign Minister Wang Yi after a bilateral meeting at the State Department in Washington, Thursday, Oct. 26, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)

王毅可能會拜登 學者：確保美國不讓習近平難堪 27.10.2023

中國外交部長王毅26日訪問美國，消息指他會和美國總統拜登會面。分析認為，王毅睽違4年訪美意味著中國國家主席習近平與拜登的會面已經板上釘釘。不過，在美中競爭升級的背景下，王毅此行除了將討論「拜習會」的細節之外，還有哪些目的？

President Joe Biden and first lady Jill Biden welcome Australia's Prime Minister Anthony Albanese and his partner Jodie Haydon to the White House Tuesday, Oct. 24, 2023. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

澳洲如何平衡中美關係？ 專家：政軍分離 25.10.2023

目前正在美國訪問的澳洲總理阿爾巴尼斯，將在11月初赴中國訪問，顯示其同時拉攏全球兩大國的外交策略，也願意在中美兩國之間充當橋樑。專家是怎麼看這樣的「兩面討好」？

200408 -- COLOMBO, April 8, 2020 -- Aerial photo taken on April 6, 2020 shows the Marshall Islands-based Mt. Melody bunkering ship in operation at Hambantota International Port, Sri Lanka. Sri Lanka-China joint venture, Hambantota International Port HIP, is set to kick off fuel bunkering operations and support COVID-19 affected supply chains after a ship finished discharging low-sulphur fuel into the port s tanks on Tuesday afternoon. TO GO WITH:Sri Lanka s Hambantota port to support COVID-19 affected supply chains with low-sulphur fuel Photo by /Xinhua SRI LANKA-CHINA-JOINT VENTURE-PORT LiuxHongru PUBLICATIONxNOTxINxCHN

大撒幣時代結束?中國援外資金轉助窮國還債 07.11.2023

過去20年間，中國為廣大發展中國家提供了價值逾萬億美元的援助專案，贏得諸多盟友的同時也導致不少國家陷入債務危機。現在，中國援外貸款的很大一部分都是在為中低收入國家「救急」，幫助他們償還舊債。

广告

媒体看中国

中国汽车制造商比亚迪在今年慕尼黑车展的展台

德语媒体：来自中国的汽车海啸

《新苏黎世报》刊出对前中欧商会主席伍德克的采访，他指出，由中国汽车制造商带动的残酷价格战迟早会到来。 《世界报》的分析文章写道，目前欧盟除了德国在内的四个国家以外，其他国家大多没有明确的中国战略。