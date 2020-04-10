 中美机舰频现 台海局势吃紧？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2020

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时政风云

中美机舰频现 台海局势吃紧？

新冠疫情肆掠全球之际，中美军方近日在台湾海峡周边动作频繁，颇有互不示弱的意味。

China Luftwaffe demonstriert Stärke (picture-alliance/dpa/C. Wenbin)

台湾国防部表示:侦获中国歼11等各型机近日于台湾西南方海域执行远海长航训练（资料图片）

（德国之声中文网）美国海军太平洋舰队（U.S. Pacific Fleet）周六（4月11日）在其脸书官方账号公布照片称，部署于第七舰队（U.S. 7th Fleet）任务区的驱逐舰贝瑞号（USS Barry DDG-52） 于周五穿越台湾海峡。

台湾国防部周六证实了这一消息并称，美舰经台湾海峡执行一般航行任务，台湾军方运用联合情监侦作为，全程掌握周边海空域相关动态，状况均正常。

值得一提的是，美军贝瑞号不久前罕见在南中国海进行实弹射击演习引发广泛关注。

Coronavirus US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt (picture-alliance/dpa/AP/B. Marquez)

爆发新冠疫情的美国罗斯福号航母停靠关岛 让部分中国网民认为是“武统台湾”的好时机（资料图片）

中美飞机同日先后飞台海


就在美舰穿越台湾海峡的当天，台湾国防部发布新闻稿表示，侦获中国军方轰6、空警500、歼11等各型机，上午于台湾西南方海域执行远海长航训练，并经巴士海峡进入西太平洋后，即循原航路返回驻地，台湾军方空中侦巡战机全程掌握应处。

根据专门记录军事飞行器动态的推特账号"飞机守望（Aircraft Spots）"周六发布的讯息，美军一架EP-3E电子侦察机于当天上午由东向西通过台湾与菲律宾之间的巴士海峡，在南中国海执行飞行任务。 该账号此前发布的消息显示，4月10日和4月8日分别有美军电子侦察机经类似航线通过巴士海峡一带。

台湾《自由时报》11日援引国防部前副部长林中斌报道称，美国昨在数小时内回应中国，对比过往美军机巡弋回应在一、两天之后，美国昨日行动"针对性"更强，但后续应不至于升高至战争的层级。

中国官媒《环球时报》周六也注意到有关美军侦察机出现在台湾南部海域的报道，并指台湾国防部的回应"全程掌握"为"老调重弹"。该文总结道，对于美军机、舰过台海，中国外交部发言人耿爽曾明确表示，台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的问题。"我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重妥善地处理涉台问题，以免损害中美关系和台海的和平稳定。"

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge (picture-alliance/EPA/R. B. Tongo)

耿爽：“台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的问题”

动作频繁不甘示弱

台湾国防部公开披露的讯息显示，今年以来中国军机已6度现踪台湾邻近海域，前5次分别是1月23日、2月9日、2月10日、2月28日，以及3月16日。

而从"飞机守望"公布的记录来看，自2月中旬以来，美军飞机也频繁在台湾周边执行任务，其中包括3月25日、26日、27日一连3天。

新加坡《联合早报》3月28日引述台湾中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林颖佑指出，美军近日在台海周边的活动，比较像是美中两国交锋下的作为，可能是美军想要测试经过冠病疫情后，解放军的状态是否有受影响，其次是通过空中武力的示威，显示美国虽也受疫情影响，但在此区域的势力不会有所减弱。

安静（综合报道）

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