 中美月底恢复谈判 贸易战峰回路转？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2018

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时政风云

中美月底恢复谈判 贸易战峰回路转？

鉴于中美贸易冲突愈演愈烈，北京和华盛顿计划在本月内在进行一次通过谈判解决争端的尝试。中国商务部周四在北京宣布，一个中国代表团将应美方邀请于本月底前往华盛顿。

China | Chinas Stellvertrender Minsterpräsident He trifft US-Handelsminister Ross (Reuters/A. Wong)

今年六月3日，中国副总理刘鹤同美国贸易部长罗斯在北京举行会谈。

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连续几周以来，美中双方的贸易冲突谈判没有取得任何进展。现在，白宫国家经济委员会主席指责称，阻挠谈判的并非中方谈判人员，而是国家主席习近平。中国外交部则指责美方出尔反尔、言而无信。 (20.07.2018)

（德国之声中文网）过去几周来，中美双方的贸易争端不断激化。美国总统特朗普再度宣布对更多中国产品征收特种关税后，中方也不甘示弱，立即宣布了相应的反制措施。特朗普指责中国方面实行不公平贸易，强迫美国在华企业转交核心技术并窃取知识产权。不过，在争执不断激化的同时，双方也都曾表露过继续谈判协商的意愿。中国复旦大学美国问题专家吴心伯教授对德国之声表示，谈判总是一个好的信号。他说："这个就是打打谈谈嘛，因为贸易战不可能永远打下去，这也不符合双方的利益。贸易战总有结束的时候，而要想结束这场贸易战，就必须通过双方的谈判。"不过，对于本次谈判的结局，吴心伯并不乐观，"过去双方也进行过几轮谈判，但最终贸易战还是没能避免。这一次是开打了以后再谈，是一个好的迹象，但也不能过于乐观。"

Symbolbild Handelskrieg USA und China (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

吴心伯：“恢复谈判是好迹象，但也不容乐观。”

中国方面周四表示，率团前往美国的中方最高级官员是商务部副部长王受文，而代表美方出席谈判的则是美国财政部负责国际事务的国务秘书大卫·马尔帕斯（David Malpass）。此前，中美双方曾就贸易纠纷举行过数轮谈判，但并没有取得突破性进展。观察家们注意到，相较于此前的谈判，本次出席的官员级别并不很高。复旦大学美国专家吴心伯也认为：

"以前中方曾派出过副总理级负责经贸的官员。对于中国来讲，目前最大的问题是美国的诚心在哪里？美国一再出尔反尔，言而无信。我派出了最高级别的官员去谈判，结果美方还是最终推翻了双方的协议。所以，可以这么说，中方现在变得比较谨慎，没有立即派出更高级别的官员。这反映出中方对美国诚心的疑虑。"

Drohender Handelskrieg zwischen USA und China (picture-alliance/Minneapolis Star Tribune)

中国宣布对美国大豆等农产品征收惩罚性关税

中美即将恢复谈判对金融市场显然是一个利好消息。美国股市普遍上扬，东京的日经指数止跌反涨。距离破七一步之遥的人民币目前徘徊在6.90左右。

上周中国宣布，作为反制措施，将对160亿美元的美国产品施加25%的关税。受此轮关税影响的美国产品有上百种，其中包括柴油、煤炭、钢铁以及医疗器械。此前，美国率先宣布对160亿美元的中国产品施以25%的特种关税。这一轮惩罚性关税都将于8月23日生效。

美国总统特朗普早在竞选期间，就已多次批评中美之间的巨额贸易差额。今年以来，已实施和拟定了多项对中国产品征收高额关税的措施。

 

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