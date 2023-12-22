中美時隔一年恢復軍事對話 專家：關係仍冰冷

（德國之聲中文網）中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立週四（12月21日）應邀與美國空軍上將、參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown, Jr.）舉行視頻會議，這是1年多來兩國最高軍事將領首次對話。美方盼此舉有助恢復兩國軍事互動關係。

2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中美關係急速惡化，中國單方面切斷雙方軍事聯繫。 當時美方多次強調，兩軍之間的溝通對「防止誤判演變成衝突」至關重要。上個月，中國國家主席習近平及美國總統拜登在舊金山會晤時達成共識，同意恢復兩軍溝通交流。

針對此次視頻通話，美國國防部事後發表會議摘要，指兩位軍事領導人討論了一系列全球和區域安全問題，布朗也強調「保持軍事間開放溝通管道、以實質對話減少誤解」的重要性 ，且雙方應「共同努力以負責任的方式管理競爭」。

根據中國國防部的聲明，劉振立強調要發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，「關鍵是美方要有正確的對華認知」，也應建立在「美方切實尊重中方的核心利益」 的前提上，「推進務實合作、增進相互了解」。

劉振立重申，「台灣問題純屬中國內政」，不容任何外來干涉，並呼籲美方「謹言慎行」，切實尊重中方在南海的「領土主權和海洋權益」。

美國國防部引述高官說法表示，雖然這場初步軍事談話是一個「重要的步驟」，也讓中美在一定程度上恢復了軍事溝通，但雙方要建立真正實質、開放且可靠的對話仍需要時間。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”



專家：非重大突破

部分專家認同，這次談話對中美關係降溫有重大意義。 美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）高階研究員莫里斯（Lyle Morris）在X平台上寫道：「美中軍事交流的融冰現象似乎已經來臨。」

莫里斯稱，布朗和劉振立建立關係非常重要——前美國最高軍事將領米利（Mark Milley）和前中國最高軍事將領李作成之間，「就有一種緊密的個人關係」。

不過也有部分專家認為，中美關係尚未因此解凍、仍處於「冰點」。 美國智庫外交關係協會（CFR）國際政治經濟學者劉宗媛告訴《南華早報》，這次會議是一個「漸進步驟」，但不是「重大突破」，「這只是將關係還原和修復到『間諜氣球和佩洛西訪台之前的狀態。」

新美國安全中心（Centre for a New American Security）學者德雷塞爾（Bill Drexel）也表示，即使中美軍事對話不再停滯，但雙方關係「可能仍然冰冷」， 且兩國之間嚴重的分歧並未解決，「中國的冒險性軍事行為」仍然存在。

今年2月，美國在其境內擊落了來自中國的高空氣球，雙方關係因此降至新低點。 儘管近期逐漸回溫，但在台灣、南海的領土紛爭等諸多議題上，兩國仍經常針鋒相對，未能達成共識。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也向DW表示，這只是美中軍事互動的「第一步」，若要全面破冰，「可能還有一段滿長的路要走」。

此外，他對中美能否建立「最高層級軍事對話」的可能性存疑。原因是解放軍組織層級跟美國不完全相同，劉振立雖是參謀長、也是軍委會的一員，但他的上級還有兩個軍委副主席，因此未來是否可能由中國軍委副主席的層級，與美國國防部長進行對話，「是值得觀察的方向」。

有助減緩中美軍事誤判

在中國的軍事脈絡之中，國防部相對缺乏實質軍事指揮權，而聯合參謀部則握有組織及領導軍事行動、部署兵力等實際權力。林穎佑因此認為，此次互動雖不代表中美將全面重啟軍事溝通，但暗示「中國開始在實務階層上面恢復對話」。

他告訴DW，這場對話確實對雙方在降低誤判上具有正面效果，「如果它（中國）跟美國有一個直接的熱線或高層對話，可以去降低未來有可能會出現的衝突」。

劉振立有望接手中國防長？

自今年10月，前中國國防部長李尚福被正式免職之後，北京一直尚未宣布接任者，導致該軍事外交要角空缺至今。

路透社此前報導，劉振立是這個職位最有力的競爭者。但林穎佑認為這個說法有待商榷。他告訴DW，此次中美軍事對話所派出的級別，事實上暗示了中國防長人選尚未確定。

2018年，李尚福因曾與俄羅斯達成軍火交易而受到美國制裁。 中國曾要求取消制裁。而現年59歲的劉振立截至目前並未受到西方制裁。

上個月在東京，當布朗被問及李尚福被解職及解放軍的腐敗問題時，布朗稱中國軍隊確實存在腐敗問題，但也指出「在習近平繼續鞏固權力的過程中，（中國）軍方與習近平思想仍保持一致」。

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