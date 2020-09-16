中美政府都要管 TikTok交易命运多舛

(德国之声中文网) 根据路透社周四 (9月17日)报导，如果字节跳动提出的TikTok交易案得到美国政府批准的话，TikTok Global将会是在美国负责营运该短视频软件的公司。

特朗普17日表示，美国政府已与沃尔玛(Wal-Mart)与甲骨文针对TikTok交易案进行对谈，但目前交易案本身没有太多变化。他说：「据我所知，微软仍在参与这个交易案，而我们很快便会做出决定。」

此话一出也让交易案更加扑朔迷离。本来宣布出局的竞争收购者沃尔玛和微软又以其它方式回锅。TikTok与这三间公司各自的合作方式为何也需要更多细节说明。

除了美方争取主导权，中国政府17日表示，TikTok的交易案也需要得到北京批准。此前，中国官员已表明不希望TikTok被强迫进行交易案。专家认为，北京要批准这件事恐让整个交易案更复杂。

特朗普16日强调，他反对字节跳动掌握TikTok在美国的大多数经营权。这也让这项交易在美国持续卡关，各界也不清楚字节跳动是否会以持有TikTok多数股份的方式，向中国报告交易案的最新进度。

白宫幕僚长麦道斯 (Mark Meadows) 17日表示，美国政府仍在检视交易案的细节，并持续判定交易案内容是否符合美国的国安规范。

一名消息人士向路透社表示，白宫与字节跳动已针对协议的某些部分列出投资条款清单，但是特朗普尚未批准整个交易案。根据目前交易案的内容，甲骨文与沃尔玛将持有TikTok在美国营运约60%的股份。

根据投资条款清单内容，甲骨文将有权力检视TikTok的原始码，并要求TikTok做出必要的更动来确保数据安全。所有的美国用户数据将由甲骨文来掌管。

目前的提案显示，TikTok Global董事会将包含一名安全专家，而这个人选需要得到美国政府的核准。他的职责将包含主持一个安全委员会，确保用户数据受到保障。

此外，TikTok Global大部分的董事预计会是美国人，另外会有一名美籍执行长。消息指出，甲骨文已同意拥有TikTok Global约20%的股份。如果沃尔玛也成功的谈成收购股份的话，沃尔玛的首席执行长麦克米伦 (Doug McMillon) 将在TikTok Global的董事会中占有一席。

TikTok争取在美上市

字节跳动目前正在准备让TikTok Global在美国进行公开募股。由於字节跳动的投资者最近预估TikTok的价值超过500亿美元，所以TikTok的公开募股将会是科技界史上首次在股市登场规模最庞大的公司之一。

此举也将进一步减少字节跳动在TikTok Global的股份，让之前不断要求字节跳动降低对TikTok控制权的美国官员能稍微放心。消息人士称，TikTok Global预计一年後在美国证券交易所正式挂牌。

调查发现，约40%的美国人表示如果字节跳动没有将TikTok卖给一个美国公司的话，他们支持特朗普对TikTok施行禁令。

特朗普上个月要求字节跳动终止与TikTok在美国的关系，因为他担心TikTok会与中国政府分享将近1亿名美国人的个人资料。目前字节跳动正赶在特朗普订定的禁令9月20日生效前，尽快与白宫针对交易案达成协议。一旦禁令生效，TikTok将会被迫退出美国市场。

过去几个月，美国政府提升了打压「不受信任」的中国软件。除了TikTok之外，特朗普也对使用微信交易实施禁令。今年初，美国外来投资审查委员会要求中国游戏公司「北京昆仑万维科技股份有限公司」出售2016年所购入的同志交友软体Grindr。

杨威廉/邹宗翰 (路透社等)

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