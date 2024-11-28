中美换囚 梁成运等三美国人获释

继华裔牧师林大卫之后，美籍港人梁成运等3位在中国被关押的美国公民也重获自由，被形容为拜登政府任期尾声的“外交胜利”。同时，美国也下调对华旅游警示。

（德国之声中文网）白宫週三（11月27日）表示，中国已释放美国公民梁成运（John Leung）、李凯（Kai Li）和斯威丹（Mark Swidan）。

美国国安会声明称，这3人获释，意味著所有被认为在中国遭“不当拘留”的美国人都已获释。“他们很快就会回来，多年来第一次与家人团聚。”

美籍港人梁成运在美国侨界有“爱国侨领”之称，去年被中国判处终身监禁；李凯则是华裔美国商人，在中国遭控犯下间谍罪。李凯的儿子哈里森（Harrison Li）透过声明说，他的父亲27日晚间抵达得州圣安东尼奥基地。他感谢拜登政府争取他父亲等人获释，“刚好可以赶上（感恩节）假期”。

美媒POLITICO首先报道此事，并指这是美中之间“换囚”的结果，接下来有几位囚禁在美国的中国公民也将获释。报道形容，这可说是拜登政府任期尾声的一场“外交胜利”。

美国政府并未透露将释放哪几位中国公民作为交换。中方也未公布相关资讯。据美国全国广播公司（CNBC）引述美国官员消息指，这次换囚包含2位中国公民，其中一位是中国国家安全部官员徐延军，另一位则是中国公民季超群（Ji Chaoqun，音译）。

美国公民获释之际，拜登政府27日也宣布下调中国的旅游警示，从第3级的“应重新考虑”，调整为第2级的“应提高警觉”。不过，该公告仍然指出，在中国的美国公民“可能受到审问和拘留，且缺乏受法律保障的公平和透明待遇”。

2022年，美国国务院的旅游警示内，有6个国家被列为“D”级，中国是其中之一。美方警告，前往这些国家的美国公民可能面臨被拘留、或是被用作谈判筹码的风险。美国官员说，他们已向中方表达必须先解决美国公民被拘留的问题，美方才会更改旅游警示。

获释者是谁？

61岁的李凯是在中国出生的美国商人，2016年因与间谍有关的指控，在上海遭到拘留，2018年被判刑10年。李凯的家人称这是不实指控，李凯亦否认自己有罪。

斯威丹现年49岁，过去在得州经商。2012年，斯威丹赴广东采购时被捕，卷入走私毒品等指控而被判处死刑缓刑，至今已遭关押12年。其支持者认为中方指控的证据并不充分；联合国专家小组亦认定，中国对李凯和斯威丹的指控都缺乏依据。

1945年出生的梁成运则遭控是美国间谍。他同时有香港和美国公民身分，在美国生活数十年，多次安排美国政商界人士赴中国考察、投资，也曾协助策划美中文化艺术交流活动。

值得注意的是，曾经有美国的华语媒体把梁成运称为“爱国侨领”，网络上更流传梁成运跟中国前外长杨洁篪等中共高层人士的合影。梁成运担任过得州美中友好促进会会长、得州中国和平统一促进会主席；2020年香港《国安法》实施之后，得州中国和平统一促进会曾发声明“坚决拥护”香港落实《国安法》。梁成运亦曾公开表示反对“台独”。

然而，梁成运在2021年被捕，中国官方称他涉嫌替美国从事间谍工作。去年9月，中国国安部进一步公布其案件细节，称美国间谍情报机关1989年跟梁成运签订了合作协议，让他成为线人，且承诺每个月给他1000美元。

梁成运去年5月遭中国的法院判处无期徒刑，随后美国在6月底提高对中国和港澳地区的旅游警示为第3级。美国驻北京大使馆当时回应：“国务院没有比海外美国公民的安全和保障更优先的事项。出于对隐私的考虑，我们不便做进一步的评论。”

拜登政府的“外交胜利”？

多年来，美国白宫和国务院官员透过密集的谈判，希望促成被关押在中国的美国人获释；不过，部分家属曾担心，面对复杂且充满分歧的美中关系，他们的案件恐怕因其他考虑因素被遗忘。

路透社、《华盛顿邮报》等媒体引述美国官员说法指，在今年11月秘鲁亚太经合组织（APEC）峰会场边的“拜习会”上，拜登曾向习近平提起此事。最近几个月，拜登和习近平透过通话、举行会议等方式，盼能降低双方的紧张关系，一方面确定两国可以共同合作的领域，一方面控管国安风险。

拜登联大告别演说 重申“负责任管理美中关系” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

拜登的任期将于明年1月20日结束。在他4年任内，总计促成70多名在中国、俄罗斯等国被拘留的美国人获释。

今年9月，中国释放了美籍华人牧师林大卫（David Lin）；他自2006年起入狱，同样被美方视为中国的“不当关押”。当时也有报道称这是美中“换囚”的结果，但美国官员拒绝证实；国务院发言人米勒（Matthew Miller）这么表示：“除了我已经说过的，我们欢迎他获释之外，我不会就这个过程再说什么。有时在外交上，说得越少越好。这是其中的一种情况。”

对于被关押的美国公民，中国政府曾多次称会依法处理犯罪嫌疑人，“不分国籍，一视同仁”。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。