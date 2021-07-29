 中美持续施行制裁 专家：将加速经济脱钩 | 经济纵横 | DW | 03.08.2021

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经济纵横

中美持续施行制裁 专家：将加速经济脱钩

最近北京和华盛顿的相互制裁加速了经济脱钩的趋势，中国正在寻找更多的方法让自己在关键技术领域能够自给自足。

China Chip Produktion

美国过去几年为了阻碍中国芯片产业发展，对数十间中国公司进行制裁。

(德国之声中文网)  过去几年，美国和中国一直在进行所谓的「制裁竞争」，美国以多种理由将几十家中国公司列入实体清单，而中国则对他们认为干涉中国内政的美国官员和个人实施制裁。

上个月，美国政府将23家中国公司列入经济黑名单，其中包括14家据称参与中国在新疆实施的强迫劳动项目的中国公司。中国也对此做出回应，对几个美国个人和组织实施制裁，其中包括前美国商务部长罗斯 (Wilbur Ross) 和人权观察的中国主任理查森 (Sophie Richardson)。

中国还通过了一项旨在对抗外国制裁的法律，允许中国政府扣押资产、并拒绝向参与制裁中国利益的个人发放签证。全球贸易谘询机构韩礼士基金会 (the Hinrich Foundation) 的研究员卡普里 (Alex Capri) 告诉德国之声，美国对中国公司的制裁主要集中在被视为有战略重要性的领域，这意味着任何被认为具有双重战略用途的技术都可能成为美国制裁的目标。

他说：「美国正在寻找任何可以对北京施加压力的手段。」他也提到，美国对中国公司的制裁正在加速两国经济脱钩的进程，也加快了北京推动供应链自给自足的速度。

中国公司被迫向内部寻找资源

其他专家认为，美国的制裁迫使中国科技公司不再依赖美国作为关键零件的供应商。上海佳富龙洲谘询公司的科技分析师Dan Wang在《外交事务》杂志中写道：「大多数中国公司都努力在中国寻找可替代美国的国内供应商，或者自己发展必要的技术。美国前总统特朗普执意延续对中国公司执行制裁的作法让中国政府完成永远无法做到的事情：那就是将政府给私营公司的激励措施与国家经济自给自足目标做结合。」

China Chip Produktion

专家认为，美国的制裁迫使中国科技公司不再依赖美国作为关键零件的供应商。

美国智库威尔逊中心(Wilson Center)的项目助理钟瑞告诉德国之声，中国公司正在意识到，如果美国再对像中兴等中国科技技术公司发动制裁，这可能对中国公司的长期战略产生影响。她说：「对中国企业来说，认知到他们必须仰赖自己是应有的心态。」

拜登的战略与特朗普的战略不同吗？

卡普里指出，美国总统拜登(Joe Biden)政府延续了不少特朗普政府的对华政策，但两者间仍有有几个重要区别。他说：「我们看到，拜登政府在执行华政策这部分采取更协调的方法，因为拜登政府希望与盟友一起完成这件事。」

钟瑞则说，拜登政府延续特朗普政府时期的做法，持续针对与解放军有关联的公司，以及在新疆强迫劳动问题上采取强硬的立场。她补充道：「拜登政府继承特朗普时期延续下来的情况，他的政府上台後，美国国务院的对中政策并未出现太多的变化。」

卡普里还说，美国正试图阻止中国扩大其「科技权威主义」的模式，例如，用科技来加强对人民与公民社会的监控。 他指出：「中国的科技专制模式是将用于建设基础设施的科技与人工智能和演算法的应用做结合，藉此来强化监视丶审查和人口控制。」

两国平行的科技体系

由于不少专家都预测美国将继续对中国公司实施制裁和出口管制，他们认为这个趋势可能会导致全球体系出现两个平行的科技体系，公司会试图在可能的情况下，在两个系统之间运作。卡普里说：「全球价值链将变得支离破碎，公司或国家机关将发现自己忙於弄清楚如何在中美相互施行制裁的同时，找到运作的空间。」

此外，出口禁令将迫使中国政府和公司加快供应链本土化和自力更生的进程。Dan Wang在《外交事务》杂志中写道，十年内，中国在美国出口管制制度下取得的技术进步，可能将比美国不对中国公司进行制裁时来的还大。

DW.COM

美国副国务卿谢尔曼访问中国前夕，中国首次以《反外国制裁法》制裁美国人员与实体，以回应美国此前发布香港商业警告和对7名中联办副主任实施制裁。

中国人大常委周四表决通过《反外国制裁法》，意在以“法律武器”对欧美制裁进行反击，“以其人之道还治其人之身”。欧盟商会认为，此举将不利于吸引外国投资。

在与中国政治关系持续紧张的背景下，美国总统拜登扩大了对中国公司的制裁名单，其中多为提供监控技术的康采恩。

他补充道，美国不应该期望中国的大型科技公司会甘於长期处於发展进度落後的情况。Dan Wang表示：「中国公司正急于填补美国公司无法继续供货後所遗留下来的需求，他们只好尝试重新发明某些技术，但许多中国公司只致力于重新创造已经存在的技术。」 

事实上，不只中国公司面临供应链本地化的问题。卡普里告诉德国之声，如果美国政府全面禁止从新疆进口产品，或要求从新疆进行采购的美国公司提供证据，证明其产品不是透过强迫劳动制造的，他们也不得不考虑重组供应链。 

他说：「他们必须开始考虑供应链本地化，在靠近市场的地方进行制造。有很多公司仍否认他们必须面对这样的情势，总认为这样的情况是短暂的，但事实上，我们正处于一个全新时代的开端。」

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