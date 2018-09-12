 中美拟重启贸易谈判　北京：施压不起作用　 | 经济纵横 | DW | 14.09.2018

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中美拟重启贸易谈判　北京：施压不起作用　

华盛顿正凖备对价值2000亿美元的中国商品徵收关税。中美贸易战随时可能再升级。兵戎相见前，双方传出将再次谈判。第五轮磋商讨论会有实际结果吗？

US-China-Handelsgespräche (Getty Images/AFP/V. Montet)

中美上个月在华盛顿举行副部级经贸问题磋商后并无结果，双方私下仍继续沟通。图为中国谈判代表。

(德国之声中文网) 中国外交部週四(9/13)在例行记者会上表示欢迎美国邀请中方进行新一轮贸易谈判。

發言人耿爽说:「中方确实已经收到了美方邀请，我们对此表示欢迎。目前，双方正在就有关细节进行沟通。」他也表示，从上个月双方在华盛顿举行副部级经贸问题磋商后，两国经贸磋商团队一直保持着各种形式的交流沟通。

对于美方可能在近日实施对中国2000亿美元输美商品加征关税的措施，甚至对另外2670亿美元输美商品加征关税。中国商务部表示美国施压对中方不起作用。

發言人高峰说:「美方不顾广大业界、消费者的呼声，不断释放可能导致中美贸易摩擦升级的消息，这种讹诈、施压的做法，对中方不起作用，无助于问题的解决。」他表示美方应通过平等、诚信的对话与磋商，使中美经贸关系重回正常轨道。

而针对中国是否为了抗衡美国，推迟批准美国公司在金融服务及其他行业的许可申请，高峰没有正面回应。至于外媒报道，美国政府可能以制裁所谓“盗窃美国知识产权”行为，冻结中国企业在美的资产或阻止中国企业到美国做生意。高峰强调中国会依法处理侵犯知识产权的行为，但要美方「不要捕风捉影，为推行贸易保护主义寻找借口，使企业对美国的营商环境失去信心」。

贸易战升级前美邀中方谈判

白宫首席经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 週三(9/12)表示，特朗普政府已邀请中国官员重启贸易谈判。

库德洛说：「我们从中国政府那裡收到一些讨论讯息，说中国政府的高层希望进行谈判。因此，美方谈判领导人姆努钦部长已发出邀请。」不过库德洛没有提供进一步的细节。

两位知情人士表示，美国财政部长姆努已经发出邀请给中方代表，包括中国国家主席习近平的首席经济顾问、中国国务院副总理刘鹤。双方将在未来几週内进行会谈。

库德洛稍早向记者乐观表示，与北京的沟通已经「往前迈进」。他说：「我们大多数人认为沟通比不沟通好，而我认为中国政府愿意沟通。」他表示希望就美方要求做出协议，但也无法保证最后的结果。

目前会议的时间和地点尚不清楚。上一次中美贸易谈判是8月22日和23日，不过当时未达成任何协议。

《华尔街日报》首先报导中美有可能重启谈判。报导指贸易战不断升级，两国内阁级官员之间的会晤可以缓解市场的忧虑。关税大战将对世界两大经济体之间的所有贸易往来带来负面影响，并增加公司和消费者的成本。

Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

中国据传将拿美企开刀，已经开始停發牌照。消息指出中国国务院副总理刘鹤出面安抚以免吓走外资。

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在中美贸易战面临全面升级的关键时刻，来自中国的最新统计数字却显示，中美贸易顺差创下了历史新高。就在一天前，特朗普威胁说，要对全部中国出口美国的商品加征关税。而北京方面威胁的反制措施也同样规模空前。 (08.09.2018)

美国最新的徵税计划公众意见徵询期将于9月6日结束，针对中国2000亿美元商品关税蓄势待發。 (06.09.2018)

谈判未果下，美国将在下週再对价值2000亿美元中国商品开徵25%关税。中国要如何找到一个不影响政治安全的方式解决持续扩大的贸易争端？ (31.08.2018)

从7月6日第一波中美关税战开始，至今将近两个月。美国农户现况如何？一起从大豆、小麦和樱桃，看看他们怎么求存。 (30.08.2018)

谈判清单上的议题

美国要求中国进行全面的经济政策变革，包括终止合资和技术转让政策、减少产业补贴计划、加强保护美国智慧财产权。

到目前为止，美国和中国已经互课价值500亿美元的商品关税。特朗普政府正准备对价值2000亿美元的中国商品徵收关税。一旦开徵，从手提包、自行车再到家具等广泛的网路技术产品和消费品都会受到影响。目前还不清楚新一轮中美谈判是否会延迟这项关税政策。

特朗普上週甚至表示，除了对价值2000亿美元的商品徵收关税之外，还可能在短期内对另外价值2670亿美元的中国商品课关税。中国则威胁要採取报復措施，其中包括拿在华美企开刀。

美国商业团体正在努力防止贸易战全面扩大，超过60个行业组织启动联盟，向特朗普政府施加政治压力，希望政府用关税以外的方式与中国在经贸议题上斡旋。

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    为摩擦降温

    两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    钢铝关税

    3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    博鳌论坛

    4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    刘鹤再度赴美

    5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    暂停互相加征关税

    谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

  • China | Chinas Stellvertrender Minsterpräsident He trifft US-Handelsminister Ross (Reuters)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    700亿换暂停关税？

    6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

  • Symbobild Made in China 2025 (Reuters/Stringer)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    500亿，“中国制造2025”

    6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

  • China US-Produkte im Supermarkt (picture alliance/AP Photo/Andy Wong)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    中国宣布对等措施

    6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

  • USA Kabinetttreffen mit Trump | Immigration (Reuters/L. Millis)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    威胁2000亿

    6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

  • US-Kongress Washington Außenansicht US-Fahne (dpa)

    301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

    改变限制投资计划；7月6日在即

    6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。

    作者: 苗子(综合报道)


夏立民/李芊 (路透社等)

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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋

美中“贸易战”将在7月6日迎来一个关键的日子。两国此前都将各自加征数百亿美元关税的生效日期定在了这一天。这一路是怎么走过来的？德国之声带您详细回顾。 (05.07.2018)  

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