中美打破僵局　面对面贸易谈判定案

(德国之声中文网) 白宫经济顾问库德洛23日称，美国高级官员将前往中国进行贸易磋商，恢复陷入停滞的谈判。他说这是一个好兆头，并表示北京很快就会开始购买美国农产品。

日前，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦和中国谈判代表通电话后，两人强调北京允诺购买更多美国农产品。

库德洛说:「当我看到这个消息时，就觉得应该会有一趟中国行。我们真心希望中国很快就会开始购买农产品。 这首先是整体交易的一部分，再来也是善意的表现。 」

彭博社援引匿名人士称，美国贸易代表莱特希泽和美国高级官员将于下周一(7月29日)前往上海。还说中国要求将会议办在上海而不是北京。不过这个消息尚未得到公开证实。

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买不买是关键

华盛顿也不断放话，希望中国尽快购买美国农产品。不过美方迟迟等不到回应。美国农业部长珀杜23日表示，由于贸易战带来的伤害，美国政府计划支付给农民至少每英亩15美元的费用，并将在本周结束前公布160亿美元的援助计划。

作为特朗普关键选区的美国农民，在美中贸易战中受到的打击最严重。其中，大豆是美国最有价值的农产品出口，到2018年，对中国的出口量降至16年来的最低水平。

国际货币基金组织周二报导，贸易紧张局势显然对全球经济造成了影响，将2019年全球贸易增长的预测下调0.9个百分点至2.5％，也警告称更多的美中关税、汽车关税或无序脱欧可能进一步减缓增长，削弱投资并扰乱供应链。

国际货币基金组织称，美国关税升级和外部需求疲软正给中国经济带来压力。 中国经济已经处于结构性放缓的中期。 其预计中国经济2019年将增长6.2％，2020年增长6.0％，每年约下降0.1%。

夏立民/杨威廉 (路透社等)