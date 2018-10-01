 中美战舰南海短兵相接 美防长派定心丸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2018

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时政风云

中美战舰南海短兵相接 美防长派定心丸

美军驶入中国宣称拥有主权的南海水域，上演紧张一幕，双方在海上对峙相隔仅数十米。近期多种迹象都显示中美军事关係愈趋紧张，但马蒂斯却否认关係走下坡。

US Kriegsschiff USS Mason der US Navy (Imago/ZumaPress)

华府指中方在南海以旅洋驱逐舰迫近美方军舰。图为2015年，中国旅洋驱逐舰与美国导弹巡洋舰进行联合演习。

(德国之声中文网) 美方公布，美国海军驱逐舰迪凯特号 (Decatur) 9月30日驶入南海南薰礁及赤瓜礁12海浬内海域时，一艘中国旅洋驱逐舰驶近，双方距离仅45码 (约41米) ，迫使美舰改变航道。

美国太平洋舰队發言人克里斯滕森(Nate Christensen)指，当时迪凯特号正执行自由航行任务，期间中国一艘驱逐舰「不安全和不专业地」驶近。随后该中方军舰进行一系列「愈来愈来具侵略性的」动作并警告迪凯特号离开，美舰最终为了避免碰撞而改变航向。

中国国防部週二 (10/2) 确认，中方派出军舰以警告美舰离开，并称坚决反对侵犯主权的行动。中国外交部發表声明，强烈敦促美方停止挑衅行为。

Zerstörer USS Decatur (picture-alliance/dpa/US Navy)

这次美国海军派出的驱逐舰「迪凯特号」(Decatur)

根据国际惯例，岛礁12海浬内水域属于领海范围，而事件中两个礁皆属中国宣称拥有主权的南沙群岛。

美军近期也曾派出B-52轰炸机飞越南海和东海批准对台出售高额军备，并向中国中央军委施以制裁，都触动了中国的神经。中国则拒绝美国军舰「黄蜂号」十月访问香港，以及取消其海军首领访美之行以示抗议。

北京怒回马蒂斯访华告吹

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但是马蒂斯此时仍然向外界派定心太﹕「中美关係有紧绷之处，但是基于上週在纽约的会谈结果和未来排程，我们不认为关係正在恶化。」

US-Verteidigungsminister Jim Mattis (picture-alliance/dpa/AP PhotoT. V. Minh)

马蒂斯不认为中美关係恶化，图为他今年六月访问中国。

马蒂斯曾于今年六月出访中国，是2014年以来首位获邀访华的美国防长，但如今两国紧张关係再度升温。

他强调问题会得到解决﹕「我们是两大强国，也是太平洋国家。我们之间存在很多议题，包括外交、经济、安全。我们会找出解决办法的。」

李芊/夏立民 (美联社、法新社)

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