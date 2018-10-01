中美战舰南海短兵相接 美防长派定心丸

美军驶入中国宣称拥有主权的南海水域，上演紧张一幕，双方在海上对峙相隔仅数十米。近期多种迹象都显示中美军事关係愈趋紧张，但马蒂斯却否认关係走下坡。
(德国之声中文网) 美方公布，美国海军驱逐舰迪凯特号 (Decatur) 9月30日驶入南海南薰礁及赤瓜礁12海浬内海域时，一艘中国旅洋驱逐舰驶近，双方距离仅45码 (约41米) ，迫使美舰改变航道。
美国太平洋舰队發言人克里斯滕森(Nate Christensen)指，当时迪凯特号正执行自由航行任务，期间中国一艘驱逐舰「不安全和不专业地」驶近。随后该中方军舰进行一系列「愈来愈来具侵略性的」动作并警告迪凯特号离开，美舰最终为了避免碰撞而改变航向。
中国国防部週二 (10/2) 确认，中方派出军舰以警告美舰离开，并称坚决反对侵犯主权的行动。中国外交部發表声明，强烈敦促美方停止挑衅行为。
根据国际惯例，岛礁12海浬内水域属于领海范围，而事件中两个礁皆属中国宣称拥有主权的南沙群岛。
美军近期也曾派出B-52轰炸机飞越南海和东海，批准对台出售高额军备，并向中国中央军委施以制裁，都触动了中国的神经。中国则拒绝美国军舰「黄蜂号」十月访问香港，以及取消其海军首领访美之行以示抗议。
北京怒回马蒂斯访华告吹
美国国防部在週一 (10/1) 宣布，防长马蒂斯（Jim Mattis）本月访问中国的行程将会取消，中美第二轮外交安全对话也告吹--美国国务卿蓬佩奥原订也会一同出席，与中方外交官会面。此前有美媒报导是中方要求拉倒会议。
但是马蒂斯此时仍然向外界派定心太﹕「中美关係有紧绷之处，但是基于上週在纽约的会谈结果和未来排程，我们不认为关係正在恶化。」
马蒂斯曾于今年六月出访中国，是2014年以来首位获邀访华的美国防长，但如今两国紧张关係再度升温。
他强调问题会得到解决﹕「我们是两大强国，也是太平洋国家。我们之间存在很多议题，包括外交、经济、安全。我们会找出解决办法的。」
李芊/夏立民 (美联社、法新社)
2016年国际海事法庭裁定中国主张的南海主权没有法律依据，但中国仍继续在南海上建设，并高声喝斥进入争议海域的国家。日英美等国也用实际行动持续挑战北京。 (27.09.2018)
美国国防部说，这一项军售案是维持台湾作战能力，对区域安全没有影响。但是这次3.3亿美元的军售案是七年来金额最高的一次。中方一如既往地迅速做出回应，表示“坚决反对、强烈不满。 (25.09.2018)
在中美贸易争端加剧的背景下，两国在军事、国防等方面也不断发生摩擦。据媒体报道称，中国政府近日拒绝了美军舰10月访问香港的申请，并召回了在美访问的海军司令，取消了原计划的高级别海军会议。 (25.09.2018)