 中美成立半导体工作小组 两国关系趋缓? | 经济纵横 | DW | 11.03.2021

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经济纵横

中美成立半导体工作小组 两国关系趋缓?

美国白宫宣布美中高层将举行会晤后，中美两国半导体行业协会也宣布，成立工作组来应对贸易限制问题，以稳定全球半导体产业链。

China Chip Produktion

中芯国际的实验室

(德国之声中文网)中国半导体行业协会当地时间3月11日中午在其官网发布通稿称，中美两国的半导体行业协会组织在多轮磋商后，于当天正式成立"中美半导体产业技术和贸易限制工作组"，旨在加强就出口管制问题的沟通，以解决两国半导体产业的关切。

通稿强调，这一工作组将"为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策"。"工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则，通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。"

美国前总统特朗普在任期间，出台了一系列措施阻止中国的科技企业获取美方的关键技术。如果没有获得美国政府的特别许可，全球供应商不得向华为提供任何含有美国技术的半导体产品。中芯国际也被禁止使用美国产品及技术来生产芯片。

Kombo-Bild Tony Blinken, Jake Sullivan, Yang Jiechi, Wang Yi

布林肯、沙利文、杨洁篪、王毅将在阿拉斯加举行会晤

中美关系趋于缓和？

虽然新总统拜登尚未就这些问题做出具体决定，但是香港《南华早报》指出，目前，各界纷纷猜测拜登政府很有可能放松对中国半导体产业的制裁措施，从而缓解全球芯片供应紧张的状况。华为、中芯国际等此前受到特朗普时期禁令影响的中国企业，有望从新政策中获益。

受此消息影响，中国内地以及香港股市的半导体概念股在3月11日午后都集体上扬，中芯国际等公司的股价直线拉升。

DW.COM

美国国务卿布林肯确定在结束访日韩后与中国高层会面，对于这次重要机会，华盛顿会和北京将谈什么?

今天的中国政府已认定美国衰落，习近平在内部讲话中多次做出类似表态。雄心勃勃的北京是否有超越华盛顿的本钱，双方的实力对比以及未来发展趋势究竟如何？政治学者张俊华进行了一番梳理分析。

当全球芯片短缺碰上台湾的缺水危机，芯片供应会不会因此惨上加惨？业内人士认为，短期内影响不大，但长期而言，除了可能限制晶圆厂在台湾的扩厂外，专家还提出其他台湾应该思考的方向。

在美国车厂因全球芯片短缺压力被迫减产时，拜登签署行政命令，未来100天将审察半导体丶稀土等的供应链，加强与盟国合作并刺激美国的制造产能。

美国参议院多数党领袖舒默发起立法，寄望以1000亿美元的资金投注美国国内人工智能丶半导体等高科技产业发展，希望藉此加强国家安全丶抵抗北京。

中国半导体行业协会在通稿中还表示，中美工作组计划每年两次会议，分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。"根据双方共同关注的领域，工作组将探讨出相应的对策建议，并确定需要进一步研究的内容。今年的工作组会议将在线上举行，今后视疫情缓解情况，将召开面对面会议。根据磋商结果，双方协会将各自委派10家半导体会员公司参加工作组，各自分享相关信息并进行对话，双方协会将负责工作组的具体组织工作。"

这份通稿的发布时机也十分微妙。就在几个小时前，美国白宫宣布，国务卿布林肯(Antony Blinken)、国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)将于3月18日在阿拉斯加与中共中央外事工作委员会主任杨洁篪、中国外长王毅举行会晤。这将是拜登就职以来美中两国的最高级别会晤。

文山/洪沙/(路透社、南华早报等)

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