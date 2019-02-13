中美情人节谈判:特朗普习近平「互送礼物」 之后

(德国之声中文网) 中美贸易谈判代表周四(2月14日)在北京举行为期两天的官方贸易谈判。世界前两大经济体试图解决双方日益恶化的经济纠纷。

美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦率领的60人代表团今天将与中国副总理刘鹤带领的中国团队进行磋商。

就在美国总统特朗释出善意，表示可能将3月1日「硬期限」延长时，美国议员和商业团体敦促特朗普，不要满足于一个中国只承诺购买农产品和能源商品的协议。7位美国民主党参议员周三(2月13日)敦促美国总统特朗普，与中国的贸易协议必须全面解决美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）提出的技术转让和知识产权问题。

信中写到:「在与中国谈判的最后几周中，我们强烈要求你坚持相关协议必须能够解决美国贸易代表署301调查中的问题。针对其中提到的许多威胁，取得实质、可核实和可执行的进展方式。」

301调查是美国价值2000亿中国商品加增关税的基础。

中国外交部發言人华春莹周三在例行记者会上两度被问到相关问题都保守带过，只说会及时發布消息。中国商务部网页上也未见任何讯息。

目前看来，除了特朗普表示北京贸易谈判进展顺利之外，各家评论也分析，中国加大对美国示好，指出双方都希望在休战期限届满前达成协议。最后發展就等谈判结果出炉方能知晓。

夏立民/罗法 (路透社、法新社等)