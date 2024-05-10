中美恢复非法移民遣返合作 “走线”“润美”恐遭遣返

据美联社报道，中美双方已悄悄恢复了非法滞留美国的中国移民的遣返合作。去年美国边境官员在南部边境逮捕了超过3.7万名中国公民，同比增长10倍。上个月，美国副国务卿坎贝尔曾抱怨中方未努力控制中国“非法”移民涌入美国。

（德国之声中文网）据美联社报道，去年11月，美中两国领导人在加州举行会晤之后，两国间不断重建和扩大接触。根据最新消息，北京和华盛顿悄然恢复了在驱逐非法滞留美国的中国移民方面的合作。

2022年8月中国暂停这一方面的合作后，从墨西哥非法入境美国的中国移民数量急剧增加。2023年，美国边境官员在南部边境逮捕了超过3.7万名中国公民，同比增长10倍，进一步加剧了美国总统选举期间因移民问题引发的紧张局势。

中国外交部在本周发给美联社的一份声明中表示，北京“愿意与美国在移民执法领域保持对话与合作”，并接受已核实中国国籍的人员被驱逐出境。

“走线”人士依靠社交媒体获悉详细的“润美”行程攻略，包括带什么鞋子（便鞋和登山靴），以及如何找到可靠的当地向导，如何支付费用。 图像来源: Staff/REUTERS

美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）上个月在美国众议院预算听证会上表示，他与中国同行进行了“接触”，以确保中国开始接受遣返航班，从而“我们可以为那些没有合法理由留在美国的中国移民承担后果”。他还表示，已经有一架驱逐航班飞往中国，这是“多年来的第一次”。

美国移民和海关执法局没有回应美联社询问关于合作细节以及已被驱逐或等待驱逐的中国公民人数的请求。如果没有中国政府的合作，美国就无法遣返没有合法居留身份的中国移民。

目前还不清楚这一合作在何时恢复的，但据跟踪驱逐航班的倡导组织“边境见证人”（Witness at the Border）的卡特赖特（Thomas Cartwright）称，一架载有少量但数量不详的被驱逐者的包机于3月30日降落在中国东北城市沈阳。卡特赖特说，该组织尚未发现其他飞往中国的航班，但一些移民可能是通过商业航班被驱逐出境的。

卡特赖特说，3月30日被遣返的中国公民人数不多，因为他们搭乘的是湾流V公务机（Gulfstream V）。这架飞机从亚利桑那起飞，在德克萨斯和阿拉斯加停留后飞往中国。这种机型座位数通常为14座。

美联社指出，但这是一个迹象，表明在中国政府因时任众议院议长佩洛西访问台湾而停止合作后，北京和华盛顿在遣返驱逐出境非法移民的问题上再次进行合作。

佩洛西访台之后，北京方面还停止了同美国之间的高层军事对话、禁毒合作和气候变化谈判，两国关系跌入低谷。

拜登总统在加州会见中国国家主席习近平时，双方才同意重启军方对话，并合作打击芬太尼。在此之前，有关气候变化合作的对话已经恢复。

今年4月，美国副国务卿坎贝尔曾抱怨说，中方未努力控制中国“非法”移民涌入美国。北京反驳称，“坚决反对任何形式的非法移民，严厉打击各种形式的非法移民组织”。

美国边境巡逻警察逮捕的中国人数量在2023年11月达到顶峰，但在今年前3个月出现下滑趋势。

另据美国媒体报道，据知情人士透露，拜登政府很快将通过一项新规定来收紧美墨边境的庇护申请，以减少非法越境的数量。

报道称，该提案将使得非法入境的人很快被驱逐出美国，而不是让他们等待数月，甚至数年的庇护程序。

移民问题仍然是美国总统大选前选民最关心的问题之一。

（美联社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。