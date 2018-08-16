中美“开打” 在华外企无心恋战

（德国之声中文网）苏州的宝时得机械有限公司（Positec）生产电钻、电锯等家居装修工具，该公司一半的营业额来自美国，在那里以"Worx"（威克士）品牌销售。

这个公司的创建人、老板高振东表示，没有想到中美贸易争端会如此升级，美国关税牵连到了他和他的企业。目前的问题是："我们应该怎么办？我们当然也在考察，是否可以把生产线转移到另一个国家。"

影响世界供应链

欧盟商会上海代表处的代开乐（Carlo D'Andrea）称，那些活跃在中国的欧洲公司也越来越因为世界最大两个经济体之间的贸易争端而遭殃。因为这些欧洲公司被卷入了中美互征特别关税的交火之中。例如，那些在中国为美国市场生产的德国公司。

德国商会上海代表处的首席代表鮑明莉（Simone Pohl）说，"我们这边的一些企业因为使用的组件、原材料被施加特别关税而受到影响；另外，还有一些企业的供应链受到影响，这时人们就提出问题，该如何应对这种情况"。

鮑明莉还表示，很多遇到这些问题的企业如今开始考虑，是否将生产线从中国移走。"我们以一家在中国生产机械、出口美国的企业为例。如果该企业在墨西哥也有分支，自然就会考虑，是否未来在墨西哥生产，从那里向美国出口。企业们正在关注这些可能。"

其他亚洲国家的吸引力骤增

当然，这听起来容易，做起来难。鮑明莉强调，转移生产线是一件非常复杂的事。此外，德国经济中包含很多中小企业，对于这些企业而言，转移生产线不在考虑之中。尽管如此，对于很多在华企业而言，离开中国如今已经成为了一个选项。

代开乐说，"越南、泰国、印尼等其他亚洲国家一下子变得更有吸引力了。以前，企业因中国劳动力成本上升而转移生产线，如今，地缘政治形势也发挥作用"。

然而最大的问题，还是中美贸易争端所引发的信心流失。宝时得的老板高振东说："以前在中国很多人以为，美国代表着经济自由和贸易自由，最近的一系列事件让很多中国人的思想发生转变。"