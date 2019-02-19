中美展开贸易谈判 货币操弄成变量

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二 (2月19日) 表示与中国的贸易谈判很复杂但目前进展顺利。 此外，它也重申有在考虑延长3月1日将到期的停战协议期限。 他说: 「我认为贸易谈判进行的很顺利，但目前的讨论相当复杂。 」

他上周五 (2月15日) 曾表示为了让双方达成协议，他愿意考虑延长停战期限。 然而，如果他最终决定不延长停战期限的话，美国将可能对价值200亿美元的中国商品征收25%的关税。 特朗普受访时说: 「我无法告诉你停战期限会延长多久，因为很多事情仍在持续发生。 我想我们会见机行事。 」

除了周二开始的副部长级会谈外，中美高阶官员也将在周四 (2月21日) 起展开两天的会晤。 白宫周一 (2月18日) 透过声明表示，此轮谈判主要专注在双方如何针对中国须进行的结构性改革达成共识。 此外，彭博社周二 (2月19日) 报导美方也要求中国避免人民币兑美元贬值，因为这样会抵销关税。

根据报导，防止人民币贬值的议题在贸易谈判中已多次被提起，而美国也警告如果中国让人民币贬值的话，华盛顿将以提高关税来反击。 国际金融协会 (Institute for International Finance) 的首席经济学家布鲁克斯 (Robin Brooks) 接受法新社访问时表示，人民币兑美元近期多达6%的贬值

已降低了美国先前对250亿美元中国进口商品征收关税所带来的影响。 布鲁克斯说: 「人民币目前估值仍偏低。 」

除了周二开始的副部长级会谈外，中美高阶官员也将在周四 (2月21日) 起展开两天的会晤。 白宫周一 (2月18日) 透过声明表示，此轮谈判主要专注在双方如何针对中国须进行的结构性改革达成共识。

但人民币自从去年10月31日的低点后已开始回升，外界认为这似乎也反映市场期盼美中会达成一个协议，并大幅降低先前提高的关税。 然而，布鲁克斯认为这样的想法太乐观。 美中双方已对合计价值360亿美元的商品提高关税，而此举也严重影响双方的制造业和国际金融市场。

布鲁克斯认为中国公司为了防止出口美国的货物影响它们的底价，它们决定降低出口价格。 他表示这代表中国经济已为贸易战付出代价。 自从去年12月双方停战后，中国已重新开始向美国进口大豆，并承诺购买更多美国商品及服务。 他们希望藉此提高达成协议的可能性。

中国外交部发言人耿爽周二 (2月19日) 在例行记者会上表示: 「希望中美双方能够共同努力来落实中美两国元首在阿根廷会晤时达成的重要共识，抓紧工作，相向而行，努力达成一个双方都能接受、互利共赢的协议。 」

杨威廉/罗法 (美联社、法新社)