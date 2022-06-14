中美就台海議題激烈交鋒後 兩岸情勢會否升溫？

（德國之聲中文網）中美兩國防長日前在新加坡就台灣議題展開激烈交鋒，中國國防部長魏鳳和更措辭強硬強調，若有人膽敢把台灣分裂出去，中方「一定會不惜一戰，不惜代價」。另外中方也聲稱台灣海峽並非國際海域，北京享有主權。種種發言及後續美方挺台言論都使得台海情勢再次受到關注。

美國國防部長奧斯汀當時在會上發表談話警告，中國正單方面試圖改變台灣問題的現狀，也注意到越來越多來自北京的威脅，像是在台灣附近繞行的中國軍機數量已超越以往紀錄。奧斯汀在會中，表明維持台灣海峽和平及穩定的重要性。

而中國國防部長魏鳳和則重申「堅決反對、強烈譴責」美方日前宣佈的對台軍售。

另外，就「台灣海峽主權」中國外交部也作出解釋，台灣是中國的一部分，根據《聯合國海洋法公約》及中國國內法規定，中國對台灣海峽享有主權、主權權利及管轄權。這也意味著，台灣海峽非國際海域，美國艦隊應退出巡弋。

對此，台灣外交部回應，台灣海峽是國際水域，屬於中華民國台灣領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則。

發言人歐江安說，台灣理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平與穩定所帶來的助益。台灣陸委會則透過聲明表示，中國應認清現實，切勿一再挑戰國際秩序、不斷威脅台灣安全及製造圖謀侵犯的藉口。

美國國務院也表達支持台灣的說法，並進一步抵制北京當局對該戰略通道的主張。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）週二（6月14日）回覆路透社的電郵中提到，「台灣海峽是一條國際水道，意指台灣海峽是公海自由的區域，在國際法保障之下，具有可航行和飛越的自由。」

學者：「對話避免衝突升級」

有學者認為，中方針對台灣海峽的聲明只是宣示意義，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ian Chong）告訴德國之聲，北京增加在台灣、南海以及東海周邊的軍事活動時有所聞，北京無需找藉口，因為他們已經在做這件事。而從中國防長的演說內容，能看出北京維持一貫的立場。

莊嘉穎向德國之聲解釋，魏鳳和與奧斯汀會談是一個積極的結果，這讓兩國有更多交流的機會進而避免衝突升級。即便美國與中國最後沒有改變立場，但是能確定的是，彼此都不希望讓事態繼續惡化甚至走向失控。

英國倫敦大學國王學院國防研究系講師澤諾·里安尼（Zeno Leoni）接受德國之聲訪問時，提到北京想要挑戰自由秩序，因為中國政府認為這些《國際法》都是美國在二戰之後設立的，因此對美國而言相當便利。

里安尼認為，短期之內中國不會武力犯台，但類似的「灰色地帶」戰術會增加。他說，「我相信中國很難對台灣採取任何激進行動，所以我認為暫時不會發生這種情況，因為會有政治成本，而中國目前希望避免這種情況。」

另外，莊嘉穎和里安尼兩人皆指出，把台灣海峽視為國際水域的不只美國，在國際上，大多數國家都認為台灣海峽是國際航道。

美國重申願協防台灣

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週二（14日）接受美國公共電視網（PBS）節目專訪，談論俄烏戰事、兩岸情勢等議題。主持人問到：中國犯台可能性，是否因為俄羅斯在烏克蘭戰場失利而降低，布林肯回應，他無法揣測中國未來會做什麼，或不會做什麼，但美國正通過改變大環境來影響北京做決策。

布林肯指出，針對台灣議題，美國長年政策沒有改變，且向來致力確保不會有任一方單方面改變現狀。但他提到，在過去10年來，中國的行徑不論是對內或對外，越來越具侵略性，對台灣則採取具有潛在危險、可能破壞穩定的行為。

面對國際社會聲援烏克蘭的行為，布林肯奉勸北京應將此納入考量。他表示，這麼多國家聯合對抗（俄羅斯）入侵，確保烏克蘭獲得支援，也讓俄國因此付出代價。「這是我認為中國在思考未來時，必須看看的事。」

對於中國若真的以武力犯台，美國是否會出兵的問題，布林肯並未正面回應，僅重申美國會致力遵循「一中」政策，同時也會遵循「台灣關係法」，確保台灣具備自我防衛、抵禦任何侵略行動的能力。

中國為出兵鋪路？

早前，中國國家主席習近平簽署《非戰爭軍事行動綱要》，為非戰爭軍事行動，包括軍事威懾、國際維和和反恐怖活動等提供法規依據。加上中國近日向國際主張台灣海峽屬於中國內海，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在個人臉書上發文表示，這兩大動作會對台灣造成重大影響。

矢板明夫在文中指出，習近平有可能以反恐名義、打擊犯罪名義進攻台灣。他補充，「如果不是戰爭行為，就能避開國際法上的相關規定，說不定還能逃避一些經濟制裁，而將台灣海峽說是中國的內海，則是公然挑戰國際海洋法公約，強行改變國際社會現有規則的作法。」

矢板明夫預測，中國很可能下一步，就會以「台灣海峽是內海」為由，限制外國船隻進出台灣的港口，進一步打壓。不過不會立即對台灣動武，而是「是為今後時機成熟時預做的準備。」

观看视频 03:08 专访：俄乌战争不会改变中国攻台考量

台灣氛圍改變

然而，隨著俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，越來越多分析指出，中國在幾年內攻打台灣並非不可能。台灣政府近來也對中國侵略增加防禦或更密集軍演，像是提升後備戰軍人戰力或舉行「加強戰備訓練」等。

《紐約時報》週一（6月13日）以「中國武力恫嚇，台灣自問：我們準備好了嗎？」為題發表長文，指出台灣目前軍備和人力都不足，也尚未確立新的戰略。

台灣民意基金會發布一項民調，內容包括台灣是否準備好面對中共可能武力犯台。民調結果顯示，20歲以上台灣人中，有49.5%不認為蔡政府已做好充分準備，32.8%的人持相反看法。

台灣民意基金會董事長游盈隆向台媒表示，在俄烏戰爭爆發後，在中共武力犯台威脅下，如何做好充分準備，強化人民信心，已經是台灣政府當務之急。

（綜合報導）

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