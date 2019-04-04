中美将设「执法办公室」监督貿易谈判成果

(德国之声中文网) 美国财务长兼贸易代表姆努钦(Steven Mnuchin)就贸易问题接受美国媒体CNBC采访，透露两个新发展: 一个是美国和中国即将开设「 执法办公室」监督协议執行成果，第二个是，原本特朗普说四周内就会有结果，很快会迎向签约峰会，但是姆努钦却说「贸易战没有硬性期限」。

姆努钦说，贸易谈判持续取得进展，包括周二晚间他与刘鹤通电话，成果也十分丰硕。 他说，双方将在华盛顿时间周四上午继续谈判。

姆努钦说:「我们不会为谈判设定硬性期限。 」他也补充，在执法机制方面，大部分的细节都已经获得共识。 「我认为我们有些非常重要的议题需要处理，但是双方也都非常努力。 」谈到协议内容，他说: 「有些章节已经接近完成，有些还缺一些技术性的细节... 在落实机制上面，我们大部份都达成共识了。 」

谈判的症结点在于，美国官员坚持最终的协议无论如何都需要有惩罚机制，美方也要有能力随时在中方毁约时，加征新的关税。

当被问到美方何时会取消对中国价值2500亿美元的商品所加征的关税时，姆努钦拒绝回答。 至于特朗普曾宣称协议会在四周内完成，姆努钦拒绝给谈判加上期限，强调特朗普想要达成一个「正确的协议」。

姆努钦并未透露，执法机制是否允许美国在中国毁约时单方面加征关税，而不需承担被课征惩罚性关税的风险。 知情人士告诉路透社，美国的谈判代表正在寻求这份权利，但是中国的谈判代表不太愿意妥协。 因此，作为替代，美国很可能会试图维持现有关税，直到中国达成某些具有指标意义的约定时，才将之移除。

现在，中美双方正在努力达成的协议包含六个主题: 强制技术移转与网络犯罪、知识产权、服务、货币、农业与非关税贸易壁垒。

罗法/楊威廉(路透社、法新社)