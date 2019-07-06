 中美将恢复贸易谈判 先从电话会议开始 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2019

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时政风云

中美将恢复贸易谈判 先从电话会议开始

美国官员表示，美中双方正在积极准备下周举行高级贸易谈判，以电话会议的形式进行。但是面对面的谈判日期尚未确定。

USA China l Handelsstreit l Fahnen in Peking (Reuters/J. Lee)

DW.COM

6月底的大阪G20中美领导人谈判情势看起来很不同。北京似乎不愿意再让步妥协。除了贸易战休兵没有设定最后期限，中国同意购买美国农产品的时间、数量也不明确。 (04.07.2019)

特朗普和习近平见面，对中美而言最值得高兴的进展便是重启贸易谈判。至于被美国列入黑名单的中国大厂华为，虽因此获得一线生机，却没有获得全面解救。美国官员库德洛再次强调，美国仍然顾忌国安风险。 (30.06.2019)

G20峰会期间，美中贸易战出现缓和局面：特朗普说中国将增加购买美国农产品，习近平说中国真诚希望继续谈判。但一些专家则担心，美中贸易战停火期难以持续。 (01.07.2019)

（德国之声中文网）美国总统特朗普和中国国家主席习近平在日本举行会晤之后，双方官员一直为启动新一轮贸易谈判积极进行准备。

本周，北京方面并没有出现缓和立场的迹象。中国商务部周四（7月4日） 表示，任何协议必须以华盛顿取消去年对中国进口产品加征的高额关税为前提条件。

白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）星期五对福克斯财经新闻说："我知道他们正在安排面对面谈判的日期，面对面谈判会举行。"

"但我不知道是否会在下星期，我相信下星期会通电话，而面对面谈判可能不会在接下来的这个星期，我不要言之过早。"

美国商务代表处的一位官员向法新社证实，正在安排下周首席谈判代表之间的电话会议。

与此同时，《南华早报》周五也报道，下周将在北京恢复中美贸易谈判。

Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Xi Jinping (Reuters/K. Lamarque)

这次能不能谈拢？

中美贸易谈判自5月以来陷入僵局。特朗普指责中国谈判代表违背几个月来双方磋商时做出的承诺。

但是在上周在日本举行的G20峰会上，特朗普同意放松对中国电信巨头华为的强硬立场。美国称华为是一家对国家安全构成威胁的公司。

 自去年以来，中美互相之间对价值3600亿美元的贸易商品加征了关税，市场受到冲击，制造业面临压力，加剧了人们对全球经济疲软的担忧。

李京慧/雨涵（法新社）

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