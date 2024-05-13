中美将举行首次人工智能政府间对话

据美国官员和中国官媒证实，中美两国将于14日在日内瓦举行首次人工智能政府间对话，探讨内容包括如何应对AI科技带来的风险。美官员指出，中国在民用、军事和安全领域迅速部署人工智能，可能会损害美国及其盟友的安全。

（德国之声中文网）美国官员表示，美中两国代表将于周二在日内瓦举行会谈，商讨先进人工智能技术的问题。相关官员同时也强调，华盛顿方面的政策不容谈判，尽管双边会谈将探讨如何应对新兴科技所带来的风险。

中国官方媒体新华社的消息指出，这次中美人工智能政府间对话是首次举行，也是为了落实两国元首旧金山会晤的共识。

拜登政府寻求在一系列议题上与中国保持接触，以减少两个竞争对手之间的沟通不畅和误解。美国国务卿布林肯4月份在北京访问时，和中国外长王毅讨论了人工智能话题，双方同意就此议题举行双边正式会谈。

今年4月布林肯访问北京 图像来源: Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

美国国务院向中国和俄罗斯施压，要求两国声明只有人类可以做出部署核武器的决定，而绝不可能将这一任务交给人工智能。

在被问到是否会将核武器议题设为优先话题时，一位拜登政府高级官员在会谈举行之前告诉路透社：“这是此类会议首次召开。所以我们期待将就（AI的）各种风险进行全方位的讨论，但是不会在眼下做出任何预设。”

这位美国官员表示，中国迅速在民用、民事和安全领域部署人工智能常常会损害美国及其盟国的安全。他还指出，这次会谈将会使得华盛顿有机会直接表达担忧。

“要明确的是，与北京之间的会谈不是聚焦于推进任何形式的技术合作或是合作进行什么前沿研究。而我们的技术保障政策是不容谈判的”，这位官员补充道。

路透社此前曾经报道称，拜登政府计划为美国研发的独有人工智能模型设置保护框架，以防止这些为ChatGPT之类受欢迎的聊天机器人提供支持的模型受到中俄这样的国家侵害。

另外一名美国官员对记者表示，华盛顿和北京在竞相为人工智能领域制定规则，但也希望探讨是否有些规则可以“被所有国家接受”。

“在很多AI话题和应用问题上，我们的看法当然不同，但是我们相信就人工智能关键风险进行讨论，可以让这个世界变得更安全。”

美国国家安全委员会官员查布拉（Tarun Chhabra）和美国国务院关键新兴技术事务代理特使森特尔（Seth Center）将会和中国外交部以及国家发改委的官员共同主持会谈。

美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）计划未来几周内提交一份应对人工智能风险的建议方案，他表示这些建议之后将转化为零碎的立法。

他强调，与中国之间的竞争，以及中国在AI领域所寻求的不同目标——包括监控和面部识别——是华盛顿需要带头围绕这一快速发展的技术领域进行立法的主要原因。

北京方面一直强调，中国需要开发自己的“可控的”人工智能技术。



（路透社等）

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