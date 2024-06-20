中美将举行禁毒合作高级别会谈

中美将举行禁毒合作高级别会谈2024年6月20日
（德国之声中文网）美国和中国将于周四（6月20日）举行禁毒合作高级别会谈。本周双边工作取得了突破性进展，两国联合打击了一起与毒品有关的重大洗钱活动。
中美两国于今年年初重启禁毒和执法合作会谈，中国公安部称此案是近期中美禁毒合作的成功案例。
美国司法部本周二（6月18日）发布一份涉及10项罪名的起诉书，指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）与位于美国洛杉矶的中国地下钱庄合谋洗钱，所涉的贩毒所得超过5000万美元。
司法部表示，它与墨西哥和中国的执法部门进行了密切协调。中国国家媒体称，此案涉及包括非法外汇交易在内的犯罪活动，共有24人遭起诉，其中22人已落网。
在美国，滥用芬太尼导致大量非正常死亡。美国一直在推动深化执法合作，包括解决制造芬太尼的非法资金问题和进一步控制相关化学品。
在打击芬太尼问题上的合作
中国国家媒体称，美国白宫国家禁毒政策办公室主任古普塔（Rahul Gupta）预计将于周四与中国高层官员会面，讨论合作事宜。
近年来，中美两国在新冠病毒的来源、贸易关税、台湾和人权等一系列问题上关系紧张，阻碍了华盛顿说服中国重启阻止芬太尼流入美国的工作。
2019年11月，中美两国执法部门联合公告协作捣毁了一个走私团伙。这是中美合作打击芬太尼犯罪的一次不同寻常的宣示。
但这种合作在疫情来临之际戛然而止。地缘政治纷争将双边关系推到了几十年来的最低点--直到拜登总统和习近平主席11月在旧金山会晤并恢复了禁毒会谈。
中国国家禁毒委员会副秘书长于海斌在接受官媒中国环球电视网（CGTN）采访时重申了中国的立场，即芬太尼问题是美国“滥用处方药”造成的。
但他补充说，“中方愿在物资管控、情报共享、执法和打击跨国犯罪等方面给予全力支持”。
他说，目前两国“正就多起案件开展联合侦查，对两国涉毒犯罪分子将产生较大震慑作用”。
（路透社）
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