 中美对决：中国经济真的可以赶超美国吗？ | 经济纵横 | DW | 04.10.2022

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经济纵横

中美对决：中国经济真的可以赶超美国吗？

虽然中国经济增速放缓，但是中国的专家学者们还是坚信，到2030年前中国一定会取代美国，成为世界第一大经济体。不过外国专家对这一预测表示怀疑。而且即便中国GDP赶超美国，可能赢的也只是面子。

中外经济学家对中国是否能赶超美国成为全球最大经济体看法不同。

中外经济学家对中国是否能赶超美国成为全球最大经济体看法不同。

（德国之声中文网）中国经济增速不再像过去一些年那么快。今年北京方面给自己定下的5.5%经济增长目标不会实现了。过去几个月中国至少45个城市为了应对新冠疫情采取了严苛的封城措施严重削弱了中国经济。尽管如此，中国与全球化智库副主任高志凯还是坚信，2027年中国就将超赶美国，成为全球第一大经济体

他认为，最晚2030年全球第一大经济体的位子也会易主。他说：“我认为，中国成为世界上最大的经济强国，这是很正常的事，因为中国是一个人口众多的国家。中国的人口是美国的4倍多。无论美国人多么不喜欢中国，无论他们多么害怕中国，中国一定会在经济上继续发展，在经济上超过美国。”

高志凯的看法和中国国家电视台上播出的政府的说法保持一致。中国的其他专家也对中国将不可避免地成为世界最大的经济体深信不疑。不过外国专家则对此表示怀疑，或者修改了对时间的预测。

例如，英国智库经济与商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)预测，中国赶超美国的时间表可能会比预期的要晚。两年前专家们预测这一时间点可能发生在208年，但现在认为最早也要等到2030年。还有一些专家认为，中国永远不可能从经济体量上超过美国，例如北京大学光华管理学院金融学教授迈克尔·佩蒂斯（Michael Pettis）。

他说：“如果我们回顾历史就可以看到，这种经济模式总是最初可以带动快速的经济增长，唤起了极高的期待，但最终这些期待却永远无法实现。在过去的20年里，中国不是第一个想成为世界第一大经济体的国家。60年代的时候，人们都认为到了80年代苏联就会成为世界第一大经济体。后来每个人都觉得日本会在几十年间超过美国。不过这些当然都没有发生。”

原因很简单：不健康的经济增长。佩蒂斯认为中国经济也存在同样的问题。他认为，增长的质远远比GDP的总量更为重要。全球很多学者都在讨论，全球各个经济体之间的GDP排名究竟有多大的意义。当中国在字面上替代美国成为全球第一大经济体时，是否真的会存在哪些实质性的改变。可能说到底中国只是赢了面子。这也正是中国追求的。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

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