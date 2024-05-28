中美官员海事对话 台海局势引关切

中美公布了两国官员举行视频海事对话的消息。美方称，对中国在台湾海峡及环台湾的军演深表关切。中国则称美国应立即停止支持纵容"台独"势力。

（德国之声中文网）美国国务院中国协调员、负责中国和台湾事务的副助理国务卿马克·兰伯特（Mark B. Lambert）与中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮于上周四（5月23日）进行了磋商。

美国国务院本周一（5月27日）发布的新闻稿称，双方对南中国海、东海等海事事务进行了磋商。美方提及中国"危险和破坏稳定的行为干预其它国家在公海的航行自由"，并重申美国对盟国坚如钢铁的承诺。

美国国务院的新闻稿中还写道，美国重申维护台湾海峡和平稳定的重要性，对中国人民解放军在台湾海峡以及环台湾进行的军事演习深表关切。

中国官方媒体本周二（5月28日）报道了这一视频对话，称中方对美方在中国周边海域侵权挑衅行径表示严正关切，敦促美方"不要插手中国与邻国的海上争议"。

此外，中国官媒还写道，美方应立即停止支持纵容"台独"势力。中国官媒称，一个中国原则是中美涉海对话的重要基础。

美国国务院的新闻稿中表示，此次对话是继2023年11月双方在北京的海事磋商以来，双方继续努力保持联络的畅通，以负责任地管控两国关系。

二人对话的当天（5月23日），中国在台湾周边展开为期两天的军事演习。这是台湾新任总统赖清德就职后的第三天。

东海实弹训练

本周一，中国浙江海事局发布航行警告，宁波象山沿海进行实弹射击训练，为期三周（从5月27日-6月15日）。台媒报道称，尽管与台湾有段距离，但三周实弹训练十分罕见。

同一日，青岛海事局发布航行警告，黄海部分海域进行军事演练，为期一周（5月28日-6月3日）。

上周对台演习的第二日（5月24日），浙江海事局发布消息称，一艘名为"联合启瑞"的大型海上拖船在东海沉没。据海外媒体报道，尽管沉没地点不在军演范围内，但时间点巧合，仍引起一些网友的猜测。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。