中美官员夏威夷会面在即 蓬佩奥再批北京

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周日 (6月14日) 在出席美国犹太协会的一场视讯会议时表示，中国逐渐成为美国与所有自由国度人民的挑战。他说：「我们一定要对中国共产党对我们的生活方式所带来的威胁保持警觉。」

中美关系自新冠疫情爆发後便越来越紧张。过去几个月，蓬佩奥与其他美国官员不断抨击中国在疫情初期隐瞒重要资讯。此外，蓬佩奥过去几周也公开批评中国政府准备在香港实行的「港版国安法」。

另一方面，中国近期也不断藉由美国的反种族歧视示威抨击美国政府的处理方式。蓬佩奥上周形容中国政府的批评为「可笑的政令宣导」，中国外交部则在回应时称蓬佩奥的回答才是真的可笑。

根据美国媒体CNN即Politico报导，蓬佩奥预计将於本周在夏威夷与中国官员会面，他预计将与中国官员讨论数个攸两国关系的重要议题，不过美国国务院拒绝分享会议相关细节。报导指出，蓬佩奥预计只会在夏威夷停留24小时，目前仍不清楚与会的中国官员包含哪些人。

美国时间周日晚间，美国国务院也透过推特发布了美国总统特朗普针对美中关系做出的最新表态，表示美国希望与中国保持一个公开且有建设性的关系，但美国同时也必须坚决捍卫自身利益。特朗普强调，中国政府持续违反之前向美国与其他国家做出的承诺。

除了蓬佩奥与中国官员的夏威夷会晤外，美国国务院的军备控制特别代表比林斯利（Marshall Billingslea) 本月也预计与俄罗斯官员在维也纳讨论军备控制。比林斯利在推特上表示，美国有邀请中国与会，但中国表示他们将不会出席该会议。

杨威廉/邹宗翰 (路透社等)