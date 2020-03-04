中美媒体角力升级 北京驱逐三报社记者

(德国之声中文网) 中国外交部周三(3月18日)凌晨无预警发布公告，要求《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、《时代周刊》与《美国之音》等五间美国媒体的驻华分社，向中国政府申报在中国境内的所有工作人员、财务、经营及所拥有的不动产讯息。

此外中国也在声明中要求《纽约时报》、《华尔街日报》与《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者在4天内向中国外交部的新闻司申报名单，并在10天内交还记者证。中国强调，这些记者往后将无法在中国、香港或澳门从事记者相关工作。

中国外交部也重申，他们将会斟酌华盛顿对中国记者在签证、行政审查与采访都方面采取的「歧视性限制措施」，对美籍记者采取对等措施。

中国在声明中写道：「中方上述措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当合理防卫。中方敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。」

中国警告，如果美国持续对中国媒体或记者进行对应制裁，中国将进一步反制。他们也强调，中国始终欢迎各国媒体与记者依法在中国从事采访报导工作，但他们同时也反对假借新闻自由名义「炮制假新闻」，以及反对违反新闻职业道德的行为。北京表示：「希望外国媒体和记者为促进中国与世界的相互了解发挥积极作用。 」

美国国务卿蓬佩奥周二在国务院记者会上表示，这波记者驱逐明显是因为美国之前对中国官媒做出的限制所引起的，并对中国决定进一步限缩新闻自由感到遗憾。他说：「坦白说，新闻自由对中国人民有好处，因为在全球面临严峻挑战的同时，更多公开讯息可以拯救生命。」 蓬佩奥并未表示美国是否会立即做出回应，但他也呼吁中国重新考虑他们的做法。

美国笔会 (PEN America) 的执行长诺索尔 (Suzanne Nossel) 向德国之声表示，中国与美国近期展开的媒体战不但误导各界对于「记者」的定义，也为公共安全带来极高的风险。她说：「华盛顿与北京应立即取消对双方媒体与记者所实行的禁令，让专业媒体机构能扮演报导新闻的角色。」

诺索尔认为，在新冠疫情飙升的前提下，各界很自然会将中国政府最近的行为视为北京试图掌控与新冠疫情有关的论述。她说：「政府在新冠疫情中的角色，是提供媒体讯息，并不要干预公卫专家、科学家与记者向社会大众分享他们所取得的讯息。」

美国奥克兰大学新闻系助理教授苏巧宁向德国之声表示，中国最新的作法除了是回应美国之前对中国官媒做出的一连串限制外，也与两国过去几天因新冠病毒而起的争端有关。她说：「中国决定驱逐美籍记者的作法，很有针对性。它一方面是回应美国之前的作法，但也与两国过去几天针对新冠疫情所衍伸出的交锋有关。」

人权观察的中国研究员王亚秋表示，中国政府前所未有的作法，将进一步限缩中国国内目前已面临诸多管控的新闻自由。她说，在中国政府几乎完全掌控国内媒体的前提下，外国媒体在中国扮演非常重要的角色，因为他们是外界了解中国的重要窗口。

王亚秋在声明中表示：「目前各国的新冠疫情持续攀升，全球急需准确且实时的信息。中国政府的做法，进一步强化他们是新闻自由的敌人的形象。中国应立即停止对媒体实行制裁，让中国与外国记者能在不受限制的前提下进行报导。」