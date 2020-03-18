中美媒体战波及一国两制 港府陷两难

（德国之声中文网）中美互逐记者战升级，北京禁止部分美国记者在华采访，范围包括港澳。有关做法涉违「一国两制」和香港《基本法》，使港府陷入两难的尴尬局面。有立法会议员批评中央将香港「揽炒」，也有评论分析指事件或影响《香港关系法》，长远而言对北京没有好处。

香港时事评论员关庆宁对德国之声分析，这次外交事件中美以牙还牙互相报复，双方都已失去理智，但认为北京把港澳列入制裁范围「很失策，做法是否符合《基本法》已值得相榷，更加可能对《香港关系法》有负面影响」。

《香港关系法》（又称《美国－香港政策法》）1992年在美国国会通过，法案容许美国根据《中英联合声明》里中国让香港实行「高度自治」的承诺，在金融和文化等领域给予香港有别於中国的待遇，视香港为独立关税区。

关庆宁解释，中国给予香港「高度自治」，是因为香港有利用价值，比如在中美贸易战，香港作为独立关税区可以独善其身，「可是一旦美国觉得你损害『高度自治』，会影响香港的特殊地位，首先是香港人吃亏，对香港不利，但长远来说也伤害北京」。

他续指，香港被牵进这次反制风波，香港媒体也有机会成为美国制裁的目标。「外交事件继续升温，如果到时候美国不让中国记者参加或采访某些场合，香港记者也可能会受殃及，一并不准参加，这是池鱼之灾。」

港议员：北京要求港府违《基本法》

中国外交部18日凌晨宣布，因应美方打压中方媒体驻美机构的行为，决定反制要求《纽约时报》丶《华尔街日报》丶《华盛顿邮报》3间美国传媒机构在10日内交还记者证，今後不得在中国境内包括港澳从事记者工作。

这是北京首次将针对美国记者的禁令涵盖港澳，从法理依据出发，有关做法违反《基本法》第27条保障的新闻自由，以及第154条港府拥有实行出入境管制的权力，冲击「一国两制」下宪制赋予香港的自治权。

消息引起香港舆论强烈反弹，多名民主派立法会议员齐声反对。资讯科技界议员莫乃光18日在立法会提出紧急质询，惟遭主席梁君彦以性质不急切为由拒绝。莫质疑港府要如何处理一个来自中央丶但违反《基本法》的要求，如短期内实施相应安排，恐损外国投资者对香港法治和自由的信心。

议员毛孟静指《基本法》列明出入境事宜是特区政府自行负责，北京的做法如同宣布「一国两制」已死。公民党议员杨岳桥指，任何外国人在港工作，只须向入境处拿取工作签证，不须外交部同意，北京做法明显超越「一国两制」底线。民主党议员涂谨申则表示，香港是国际政经界人士依赖的资讯来源，中央政府的做法影响香港国际金融中心地位，是要将香港「揽炒」，事件亦对国家发展百害而无一利，希望北京三思。

记者协会促港府澄清

以往外媒记者在中国大陆被拒工作签证，多会转到香港分局继续工作，禁令实施後或不能沿用此途径。香港记者协会发声明，对消息震惊及极度遗憾，要求港府澄清被逐的驻华记者日後是否仍可获准来港工作，另该三家美国驻华传媒机构驻香港的外国记者，又会否被禁止在港从事采访工作。

香港外国记者会（FCC）也发声明，对中方有关决定感惊讶，要求港府澄清相关情况，并确保外国记者及申请到港工作的人，在不受中国政府的干预下继续获得工作签证。声明强调，香港按法律享有新闻自由，根据《基本法》所有在港外国人的工作签证均由入境处独立作出，若制度有变将严重侵蚀「一国两制」的原则。

外交部：外部势力滥用新闻自由干涉中国内政

中国外交部驻香港特派员公会随後发表声明，指FCC「就中方针对美方打压中国媒体驻美机构行为采取反制措施说三道四」，表示强烈不满和坚决反对。发言人指，有关措施是对美方无理打压中国媒体驻美机构，被迫进行的必要对等反制，完全是正当合理防卫，起因和责任不在中方，「FCC应该向美国政府表达不满，并要求美国政府改弦更张，纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制，而不是颠倒是非，对中方无端批评指摘」。

发言人强调，香港是中国的香港，有关的反制措施，是中央政府依据「一国两制」和《基本法》享有的外交事权，是合法合理合情，所谓「中国政府干预香港事务」的指责荒唐透顶，FCC应该「认真读一读基本法」，全面准确理解和尊重「一国两制」，而不应是非不分，倒打一耙。中方坚决反对任何外部势力滥用新闻自由，干涉中国内政丶干预香港事务。

港府陷两难

目前驻港外国传媒机构与港府之间的沟通，由政府新闻处属下的海外公共关系组负责，属港府行政范围，中国外交部的措施在港实施将触发宪制危机。

港府陷入尴尬局面，事件发酵大半天也没有正式回应外界的质疑。商务及经济发展局局长邱腾华出席立法会会议後，被追问会否执行北京的指令，邱仅表示没有相关资料，称「相信一定会按一国两制的做法。」

到了晚上，港府发言人表示，外交部的公告，说明措施是针对中国媒体受到美国政府不合理打压而作出的对等反制措施，并指出中国坚持对外开放的基本国策不会改变，欢迎各国媒体和记者依法依规从事采访报道工作，并将继续提供便利和协助。

发言人称，香港享有新闻自由，特区政府亦一直对各国媒体和记者在港从事采访工作提供便利，这政策符合《基本法》和「一国两制」方针。香港一向对专业人士来港就业实施务实开放政策，让香港所需而又缺乏的特别技能丶知识或经验的人士来港工作，包括新闻工作。

马凯事件创先例

事实上，港府在北京压力下驱逐外媒记者，两年前已有先例。2018年8月，FCC邀请「港独」团体民族党召集人陈浩天出席午餐会演讲，外交部施压要求取消，但FCC坚持活动进行。FCC副主席丶英国《金融时报》亚洲新闻编辑马凯（Victor Mallet）在开场白表示，举办活动并不意味FCC支持或反对演讲嘉宾的观点，强调「在辩论中倾听各方意见」是记者的职业责任。

其後，马凯在没有任何解释的情况下被拒工作签证续期，港府仅给予7天停留许可，违反入境处对英国护照持有者提供免签证逗留180天政策。马凯11月再以旅客身分访港，在机场被盘问数小时後遭拒入境。

英国外交部亚太事务国务大臣田铭祺如，指事件破坏《中英联合声明》和《基本法》保障的言论和新闻自由，有违「一国两制」精神。中国外交部发言人华春莹反击，称港府有权根据「一国两制」及《基本法》对各国或各地区人士的入境丶逗留及离境实行管制。

港新闻丶经济自由度落後

1997年主权移交後，香港新闻自由度节节下跌。无国界记者组织去年发表的「世界新闻自由指数」中，香港在全球180个地区中排行73，较前一年下跌3位，比不少非洲第三世界国家还落後。中国则排第177位，处於最差的第五级「状况恶劣」。

与此同时，香港经济自由排名经历25年来首次倒退，日前由《华尔街日报》和美国传统基金会发布的2020年度「经济自由度指数」中，香港第一次失落榜首，由新加坡居上。

报告称持续的政治及社会动荡，影响外资流入投资；香港经济全年陷入衰退，传统上开放丶由市场主导的经济，已经透过加紧与内地贸易丶旅游及金融连系而改变，认为香港的经济自由度风险已增加。报告又提到，港府去年提出的逃犯修订条例草案，严重损害了香港司法系统的独立性。