 中美外长通话 秦刚暗指双边关系困难责任在美方 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2023

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时政风云

中美外长通话 秦刚暗指双边关系困难责任在美方

在美国国务卿布林肯预计很快访华之际，两国外长通了电话。秦刚呼吁美国“停止以竞争为名损害中方主权安全发展利益”；而布林肯则强调了双方保持沟通渠道畅通，以避免发生误判和冲突的重要性。

布林肯和秦刚周三通了电话

布林肯和秦刚周三通了电话

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯和中国外长秦刚周三进行的电话会谈，是两个大国在近期一系列外交摩擦背景之下进行的最高级别对话。

布林肯预计在本周日抵达北京，此次访问原本应该在2月进行，但是因为所谓的“间谍气球”风波而推迟。

不过在北京时间周三进行的这次通话中，秦刚强调，年初以来，中美关系遭遇新的困难和挑战，“责任是清楚的”。他表示，中方始终遵循相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。

根据中国外交部发布的通告，秦刚就台湾问题等中方核心关切“阐明了严正立场”，强调“美方应予尊重，停止干涉中国内政，停止以竞争为名损害中方主权安全发展利益”。

秦刚还呼吁美方“采取实际行动，落实两国元首巴厘岛会晤重要共识及美方有关承诺，同中方相向而行，有效管控分歧、促进交流合作，推动中美关系止跌企稳，重回健康稳定发展轨道”。

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美国国务卿布林肯在推特上发文表示，在与中国国务委员、外长秦刚通了电话，“讨论了保持开放沟通渠道的持续努力以及双边和全球问题”。

国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯在会谈中强调了“保持沟通渠道畅通，从而负有责任地处理对华关系以避免误判和冲突发生”的重要性。

米勒还透露，布林肯也在对话中清楚地表明，美方将会继续利用外交行动来“提出怀有顾虑的领域以及存在合作可能的领域”。

一名美国官员上周匿名透露，布林肯预计18日赴京访问，这将是继2018年10月前国务卿蓬配奥之后到访中国的最高级别美国官员。

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去年11月，美国总统拜登和中国国家主席习近平在巴厘岛举行了会晤，就努力缓和紧张的双边关系以避免局势失控达成了共识，而派遣布林肯访华也是两国元首达成协议的一部分。

2月初，美国宣布在其领空监测到中国探测气球——并在之后将其击落，此事在美国议员中激起愤怒，尽管北京否认那是间谍气球，而坚称只是用于气象研究。布林肯随即取消了访问中国的行程。

专访：美国是时候表明有对话的意愿

不过最近一段时间以来，中美双方似乎重新开始寻求控制紧张局势，包括上个月白宫安全顾问苏利文（Jake Sullivan）和中共外事办主任王毅在奥地利进行的闭门会议

近几年来，这两个世界最大经济体之间的紧张关系不断升级，其中最主要的摩擦点之一就是台湾问题。

中国视台湾为其领土的一部分，反对西方国家与台北政府进行官方往来，并且表示不排除“武统”选项。美国高级官员对台湾的访问每每引起北京方面的强烈不满和抗议，而华盛顿及其西方盟友也多次强调，反对任何以武力改变台海现状的努力。

不过，与前任特朗普在任末期采取的完全敌对立场不同，拜登政府近来也在寻求与中国在有限的领域保持合作，比如气候保护等。

中美军舰相遇台湾海峡


（法新社、路透社）

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