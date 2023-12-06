中美外长通话 磋商以哈冲突

（德国之声中文网）在周三的通话中，王毅和布林肯就以色列与哈马斯战争举行了磋商。中国希望在相关谈判中扮演一定的角色。王毅和布林肯同意就以哈局势保持沟通。

据美国国务院12月6日公布的简报，国务卿布林肯"重申各方努力避免冲突扩大的必要性"。

据中国外交部发布的信息，外长王毅则强调，在以色列与哈马斯冲突上，"当务之急是尽快停火止战"。

王毅称，"大国尤要…秉持客观公正"。他重申，北京呼吁以"两国方案"解决冲突，称"任何涉及巴勒斯坦前途的安排都必须反应巴勒斯坦人民的意愿"。他说，中方愿同各方一道努力。

布林肯近来数月多次访问中东。中国与伊朗有良好关系，而伊朗神职领导层支持哈马斯和真主党。恐怖组织哈马斯于10月7日对以色列发动了血腥袭击。黎巴嫩什叶派真主党民兵则可能对以色列展开第二战线。

华盛顿一直敦促北京施加影响力，推动该地区和平。

据美国国务院简报，在周三的通话中，布林肯还向王毅表示，伊朗支持下的胡塞反叛武装新近对红海上的商船发动袭击，这对海事安全构成"不可接受的威胁"。

此外，双方同意以美国总统拜登、中国国家主席习近平上月在加州会晤时"就关键议题取得的进展"为基础发展关系。峰会同意保持各沟通渠道畅通，以及恢复两国军事沟通。不过，双方之间主要的政治分歧远未得到解决。

王毅：美方不要支持"台独"

王毅同时发出警告，美国不要为台湾提供支持。中国外交部发布的信息称，王毅强调"在台湾问题上的严正立场"，"要求美方不得干涉中国内政、不得支持纵容任何'台独'势力"。

中国外交部发布的信息中还提到，布林肯感谢王毅赴美国驻华使馆吊唁美国前国务卿基辛格逝世。王毅称，基辛格"多次强调美方应充分理解台湾问题对中方的重要性"。不过，美国国务院的简报中则并未列入相关内容。

（法新社、美联社、路透社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。