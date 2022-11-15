 中美外长通话：谈乌克兰战争与双边关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2022

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中美外长通话：谈乌克兰战争与双边关系

在中美关系紧张背景下，两国外长通话讨论了中美竞争关系和俄乌战争。据中方消息，布林肯称美方密切关注中共二十大和大会报告。王毅则表示，美方“美方如果真想了解中国，请认真研读二十大报告”，而不应该“戴着有色眼镜主观臆测”，并要求华盛顿停止对华遏制、打压。

不久前的9月，美国国务卿布林肯和中国外长王毅刚在纽约联大会议期间进行了长达90分钟的会谈。图为布林肯与王毅今年7月在巴厘岛会晤

不久前的9月，美国国务卿布林肯和中国外长王毅刚在纽约联大会议期间进行了长达90分钟的会谈。图为布林肯与王毅今年7月在巴厘岛会晤

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯在推特上表示，美国时间周日的通话是关于“负责任地管理我们两国之间的竞争”，双方谈到了支持海地的问题以及俄罗斯对乌克兰的战争。

中国迄今为止一直避免批评莫斯科对基辅的侵略战争。相反，北京将战争责任归咎于美国和北约。据中方报道，在这次通话中，王毅表示，“各方应保持克制，冷静决断，加大外交努力，避免局势进一步升级甚至失控。只要有一线希望，就不能关闭谈判的大门”。

美国国务院的新闻稿指出，布林肯谈到了俄罗斯侵乌战争对全球安全和经济稳定构成的威胁。

北京：“美方不要让意识形态偏见蒙蔽双眼”

中国外交部网站在周一（10月31日）刊登了“中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话”的内容。其中称，布林肯表示美方密切关注中共二十大和大会报告。王毅则回应“二十大是一次团结、民主、进取的大会”，“美方如果真想了解中国，请认真研读二十大报告”，王毅也呼吁“美方不要再戴着有色眼镜主观臆测，更不要让意识形态偏见蒙蔽双眼”。

据中方报道，王毅也要求美国纠正“严重违反自由贸易规则、严重损害中方正当权益”的对华贸易限制行为，称“推动中美关系重回稳定发展轨道不仅符合中美共同利益，也是国际社会的普遍期待。美方应停止对华遏制打压的做法，不要为两国关系制造新的障碍”。

根据美国国务院的说法，布林肯在与王毅通话时也谈到了保持中美沟通渠道畅通的必要性。

法新社报道指出，一段时间以来，华盛顿和北京之间的关系一直非常紧张。其原因包括对俄罗斯在乌克兰的侵略战争的不同反应以及台湾问题。就在几天前，再次当选中共总书记的习近平呼吁美国改善合作。

（综合报道）

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