中美外长通话：谈乌克兰战争与双边关系

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯在推特上表示，美国时间周日的通话是关于“负责任地管理我们两国之间的竞争”，双方谈到了支持海地的问题以及俄罗斯对乌克兰的战争。

中国迄今为止一直避免批评莫斯科对基辅的侵略战争。相反，北京将战争责任归咎于美国和北约。据中方报道，在这次通话中，王毅表示，“各方应保持克制，冷静决断，加大外交努力，避免局势进一步升级甚至失控。只要有一线希望，就不能关闭谈判的大门”。

美国国务院的新闻稿指出，布林肯谈到了俄罗斯侵乌战争对全球安全和经济稳定构成的威胁。

北京：“美方不要让意识形态偏见蒙蔽双眼”

中国外交部网站在周一（10月31日）刊登了“中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话”的内容。其中称，布林肯表示美方密切关注中共二十大和大会报告。王毅则回应“二十大是一次团结、民主、进取的大会”，呼吁“美方不要再戴着有色眼镜主观臆测，更不要让意识形态偏见蒙蔽双眼”。

据中方报道，王毅也要求美国纠正“严重违反自由贸易规则、严重损害中方正当权益”的对华贸易限制行为，称“推动中美关系重回稳定发展轨道不仅符合中美共同利益，也是国际社会的普遍期待。美方应停止对华遏制打压的做法，不要为两国关系制造新的障碍”。

根据美国国务院的说法，布林肯在与王毅通话时也谈到了保持中美沟通渠道畅通的必要性。

法新社报道指出，一段时间以来，华盛顿和北京之间的关系一直非常紧张。其原因包括对俄罗斯在乌克兰的侵略战争的不同反应以及台湾问题。就在几天前，再次当选中共总书记的习近平呼吁美国改善合作。

（综合报道）

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