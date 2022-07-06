中美外长巴厘岛会晤 俄罗斯、台湾都有谈

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯呼吁中国在乌克兰战争上面与俄罗斯保持距离。他和中国外长王毅在巴厘岛G20外长峰会期间举行了长达五个小时的会晤，会后，布林肯表示此时“的确是我们都必须站起来......谴责侵略的时刻。” 说到这次会谈他表示，尽管双方关系复杂，但与王毅的会谈是 “有益的、坦诚和具有建设性的”。同时，他也表达了华盛顿对“北京在台湾问题上越来越多的挑衅性言论和活动”上的“深切关注”。

根据中国外交部网站，王毅对美方表示，当前，中美关系仍未走出上届美政府制造的困境，甚至还在遭遇越来越多的挑战。中美关系的历史叙事被人为歪曲，现实状况被所谓“政治正确”所绑架，发展方向面临被进一步引向歧途的危险。根本原因是美方的对华认知出现了问题，由此制定的对华政策自然也偏离了正确轨道。王毅强调，既然美方承诺不寻求改变中国体制，就应该尊重中国人民选择的中国特色社会主义道路，停止抹黑攻击中国政治制度和内外政策。既然美方承诺不寻求打“新冷战”，就应该摒弃冷战思维，不搞零和博弈，停止拉帮结伙搞“小圈子”。他还提到了台湾问题，表示，既然美方承诺不支持“台湾独立”，就应该停止掏空歪曲一个中国政策，停止在台湾问题上“切香肠”，不得打“台湾牌”阻挠中国的和平统一进程。

近年来，这两个世界大国之间的紧张关系明显增加。尽管有战略上的竞争，世界上最大的两个经济体仍然是重要的贸易伙伴。

中加关系回暖？

在G20外长峰会期间，王毅还分别与加拿大外长和澳大利亚外长举行了会晤。中国希望推动与加拿大的关系重回正轨。周六，中国外长王毅对加拿大外长乔利(Mélanie Joly)表示，两国从不是对手，而是伙伴，中国从来都不是威胁，而是机遇。在印尼巴厘岛G20财长峰会期间，两人举行了会晤。

加拿大加入世贸组织后，中国和加拿大之间的紧张关系加剧。2018年底，在美国当局要求下，中国电信巨头华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场被捕，美国称，孟晚舟在公司与伊朗的业务往来方面误导汇丰银行，犯下欺诈行为，因此希望引渡孟晚舟，让她面对欺诈指控。美国也指控，华为利用一家香港空壳公司星通技术向伊朗出售设备，违反了美国的制裁。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，该事件激怒了北京，北京认为该案是为了阻止中国崛起的政治举措。去年9月，软禁在温哥华家中的孟晚舟与美国达成协议获释，孟晚舟随后搭机返回中国。中国则释放了两名加拿大公民，两人是加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗，他们于2018年孟晚舟被捕后不久在中国被拘留，此后一直被隔离关押。尽管北京方面自始至终坚持表示，这两起案件没有关联，但特鲁多的自由党政府指责中国在进行“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 “人质外交” 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 华人群体声援 孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

牵动中美加三国的孟晚舟 孟晚舟获释离开加拿大 2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。



俄罗斯入侵乌克兰也是G20外长峰会的焦点话题之一，中国在冲突中的立场也受到关注。上个月G7领导人，包括加拿大总理特鲁多敦促中国利用影响力向俄罗斯施压，让俄方从乌克兰撤军，他们还敦促北京放弃在南中国海的“广泛海洋声索”。

根据中国外交部网站，与乔利会晤时，王毅表示，希望加拿大在涉华问题上尊重事实，谨言慎行，要切实做到相互尊重，同中方相向而行，着眼长远，增进了解，消除误解，建立互信，推动中加关系重回正轨。

解除贸易制裁无进展

澳大利亚周六誓言在与中国打交道时要维护自己的利益。澳大利亚媒体指出，在与中方的会谈中，澳大利亚敦促北京取消惩罚性关税。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）形容中澳外长的会晤只是“迈向稳定关系的第一步”，这是双方自2019年以来的首次会晤。在新闻发布会上阿尔巴尼斯表示：“我们应在可能的地方合作。但我们会在必要时捍卫澳大利亚的价值观。”

过去两年，随着澳中关系恶化，澳大利亚最大的贸易伙伴中国开始对澳洲的多个关键进口产品，比如葡萄酒、大麦等等加征关税。澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）表示，这次会谈时双方提到了贸易争端，她说：“我们的立场是，应该消除这些贸易障碍。”她透露在会谈中也谈到了被中国拘禁的华裔澳大利亚记者成蕾和澳籍华裔作家杨恒均。黄英贤在会谈后向媒体表示：“我认为所有这些问题都需要一些时间。我们正在路上，为了国家的利益，我们会一步步来。她还表示，经济和人文交流让双方关系受益：“我们确实存在分歧……我们认为，稳定双方关系符合两国利益。”



（路透社，法新社等）

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