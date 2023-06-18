中美外长会晤 两国关系有望转暖?

（德国之声中文网）布林肯(Antony Blinken)本应在今年2月访问中国，但是却因为一枚疑似中国间谍气球飞越美国领空而推迟了行程。他在当地时间6月18日早晨降落在北京，并且在午后与中国外长秦刚于钓鱼台国宾馆会晤。

据路透社现场记者报道，秦刚在国宾馆一栋别墅的门口迎接布林肯一行，而非按照惯例在屋内迎接。两人一进门就进行了简短的英语交谈，秦刚询问了布林肯的长途旅行情况，然后在中美两国国旗前握手。在进入一间会议室后，新闻记者被短暂允许进入拍摄照片，但是两名外长都没有在记者面前发表任何言论。

中国外交部部长助理、新闻发言人华春莹在推特上发布了一张秦刚与布林肯握手的照片，并配发文字"希望此次会谈能够帮助引导中美关系重回两国元首在巴厘岛达成的共识"。华春莹也参加了钓鱼台国宾馆的会晤。

去年11月，中国国家主席习近平与美国总统拜登在印尼巴厘岛参加G20峰会期间进行了一场双边会晤，就台湾、朝鲜等问题进行了直率的对话，但也相互承诺进行更为频繁的沟通。

布林肯将在中国停留两天，预计还将在6月19日会见中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，并有可能会见习近平。布林肯此行旨在寻求建立美中之间开放、持久的沟通管道，以确保两国之间的战略对抗不至于演变成冲突。外界期待，布林肯与中方的会谈能够为今后几个月更多的美中双边交流铺平道路，包括美国财长耶伦(Janet Yellen)、商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)可能的访问。同时，布林肯也可能致力于为拜登与习近平在今年晚些时候的多边峰会上举行会晤奠定基础。

管控风险

就在6月17日，美国总统拜登对外表示，期待在几个月内与习近平见面。在谈及今年2月的气球事件时，拜登则说，中国领导人当时有可能并不清楚那枚气球的具体方位以及用途。

气球事件让当时刚刚因拜登与习近平会晤而略有回暖的中美关系重新滑入谷底，并直接导致布林肯推迟了原定2月的访华行程。此后数月，两国的高层交流几乎中断；而且尽管美方一再尝试，但中国方面并不愿意与华盛顿进行定期军事会谈。

美国国务院一名随行高级官员在经停东京补充燃油时对路透社记者表示，现在，美中双方都意识到，两国确实都需要有高级别的沟通管道。"两国关系正处于重要节点，我认为减少误判风险，或者如中国朋友经常所说：阻止两国关系螺旋式下降，这是非常重要的事情。"

目前，中美两国在台海、南海、贸易、半导体、人权等领域均存在重大分歧。外界担心，任何形式的摩擦升级都有可能对全球金融市场、贸易、供应链产生重大负面影响。

2月份的气球事件直接导致布林肯访华推迟

美方降低期望值

在6月16日的新闻发布会上，布林肯曾表示，此次前往北京的三大主要目标是：建立危机管控机制、推动维护美国及盟友利益并直接谈论关切议题、探索潜在的合作领域。布林肯说，他还会提及在华被拘押美国公民之议题，美方认为这其中有政治动机。

美国国务院网站则指出，布林肯访华期间将与中国高级官员会面。布林肯将就"保持开放的沟通渠道"、"负责任地处理中美关系的重要性"做讨论。布林肯还将提及中美关注的问题、全球和区域事务、共同面临的跨国挑战上的合作可能性等议题。

还有美国官员表示，进一步恢复美中之间商业航班也可能在讨论议程上。不过，在本周早些时候的电话简报中，美国官方试图淡化外界对布林肯访问的过高期望，认为"在任何重大议题上都不太可能取得突破"。

（路透社、德新社）

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