中美外长会晤“直接坦率”谈台湾问题

（德国之声中文网）在纽约召开的联合国大会间歇，美国国务卿布林肯与中国外长王毅进行了90分钟的会谈，他呼吁中方在台湾问题上保持冷静。

法新社援引一位美国官员称，这次双方之间进行了“非常坦率”的会谈，主要聚焦台海局势。美国国务院的一份声明表示，布林肯在会谈中强调“保持台湾海峡两岸的和平与稳定对地区和全球安全与繁荣至关重要”。

声明还强调，布林肯与王毅就双方“保持沟通渠道畅通和负有责任地处理美中关系的必要性”进行了讨论。一位国务院官员称，双方就台湾问题进行了“直接且坦诚”的意见交换。

另据路透社援引一位美国政府高级官员称，布林肯在会谈中“非常透彻地明确指出”，美国长期坚持的“一个中国”政策没有改变。

中国外交部在会谈之后发布的声明中指出，美国正在向台湾发出“非常错误且危险的信号”，并指出“‘台独’活动越是猖獗，和平解决（台湾问题）的可能性就越低”。该声明还称，王毅在会谈中表示：“台湾问题是中国内政，以什么方式解决美方无权干预。”

据新华社报道，王毅呼吁美方“原原本本回归中美三个联合公报和一个中国原则，干干净净重申一个中国政策，清清楚楚表明反对各种‘台独’分裂活动”。

今年8月初，美众议院议长佩洛西访台之后，中国解放军围绕台湾岛进行了持续多日的军事演习，台海局势剑拔弩张。而美国总统拜登从就任以来，已经多次提到在必要情况下会派军协防台湾。虽然白宫方面都会在事后重申美国的对台政策没有发生变化，但是外界猜测，华盛顿正在逐渐告别数十年来在台湾问题上的“战略模糊”路线。

王毅还对布林肯强调，中美两个大国既有共同利益也有深刻分歧，这一点不会改变。他表示，双方从接触第一天起，就知道是在和制度不同的国家打交道，这并未妨碍双方基于共同利益开展合作，也不应该成为中美对立对抗的理由。

此次是两国外长继今年7月印尼巴厘岛20国集团外长会议之后的再次会晤。法新社指出，王毅在纽约与会期间还会见了美国气候问题特使克里（John Kerry），这也是双边紧张关系走向缓和的迹象。

不过，在会晤布林肯之前，王毅在亚洲协会（Asia Society）的发言中称，台湾问题正在成为“中美关系中最大的风险”，如果处理不好，很可能对两国关系造成“颠覆性破坏影响”。

王毅在联合国大会上坐在秘书长古特雷斯旁边

“正如美国不会允许夏威夷被分裂出去一样，既然台湾是中国的一部分，中国就有权利维护国家的统一”，王毅强调，“既然承认一个中国原则，就不应与台湾开展官方往来”。

据美国官员透露，在周五的会谈中，布林肯还向中方重申了不得为俄罗斯入侵乌克兰的战争提供支持的警告。华盛顿希望，北京能够与其盟友莫斯科保持距离。

在纽约参加联大会议期间，王毅还会见了乌克兰外长库列巴，强调“中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利”。

（法新社、路透社、新华社）



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