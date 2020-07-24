中美外交紧张：领馆关了“时代变了”

（德国之声中文网）中方领事馆人员在当地时间周五（7月24日）下午限期届满前离开。领馆内的国旗和国徽被移除。

美方人员正在试图打开一道领馆内锁上的门

据美联社报道，美国联邦特工检查了那些上了锁的门，锁匠在试图打开其中一道门；领馆外的街道上，一小群抗议者播放着批评中国政府的录音。

中国驻休斯敦总领事蔡伟24日下午在其官网发表《致美南地区各界朋友的一封公开信》，其中表示，中国驻休斯敦总领馆是中美建交后中方在美国开设的第一个总领馆，"40多年来坚持致力于促进中美各界相互了解和各领域交流合作，美南地区对华合作是中美关系不可或缺的重要组成部分……中国政府与美南地区的双边交流不会停歇"。蔡伟说，"中美都是伟大的国家。中美建交41年的历史表明，中美合则两利，斗则俱伤。中美关系的本质是互利共赢，双方应致力于不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系"。

美方要求关闭中国驻休斯敦领事馆的实际动机尚不明朗。美助理国务卿史迪威指责该领馆有间谍行为。国务院发言人奥特加斯表示，要求闭馆是为"保护美国知识产权和美国人的私人信息"。

中方则批评美方"蓄意损害两国关系，单方面政治挑衅"，并于周五宣布，撤销美国驻成都总领事馆的设立和运行许可。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上指出，"美驻成都总领馆一些人员从事与其身份不符的活动，干涉中国内政，损害中国的安全利益，中方多次提出交涉，美方对此心知肚明"。

在成都，美国总领事馆正被清空。据法新社报道，周六（7月25日）下午，三辆公司卡车来到美国领馆所在地，记者看到起重机上的一名工人移走了领馆正面的徽章，只剩下一面美国国旗迎风飘扬。周六早些时候，有清洁人员从领事馆内部运出大袋大袋的垃圾，还有一些人员拉着手提箱、手推车等走出来。

据路透社报道，受中美外交冲突影响，金融市场遭遇"黑色星期五"，亚洲股市自六个月高位回落，沪综指午盘扩大跌幅至逾4%。

"朋友们，时代真的变了"

在微博上，#中国关闭美国驻成都总领事馆#和#美国关闭中国领馆的真正原因#均是热门话题，本周六分别有17亿和近3亿的阅读。

很多人担心中美对抗的模式会加剧，一些学者认为，中美正在进入"新冷战时代"。

与此同时，一些中国网友不忘揶揄搞笑，建议将关闭的美国总领事馆"直接装修成火锅店"，"预祝川建国老火锅开业大酬宾"。一张微博上热传的图片写道，"问：为什么关成都？答：因为成都说川 普的人多"。

另一些网友则感慨"时代变了"、"世界注定和我们认识的不一样了"。不少人贴出自己在美国驻成都总领事馆外"见证历史"的图片，有人在领馆附近唱红歌，还有人放鞭炮（受到了警察干预）。

"九段棋手蔡菜子"写道："1999年，中国人是含着泪，在美国使领馆前抗议。2020年，中国人是带着笑，在美国使领馆前合影。朋友们，时代真的变了。"

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