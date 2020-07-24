中美外交紧张：领馆关了“时代变了”

（德国之声中文网）中方领事馆人员在当地时间周五（7月24日）下午限期届满前离开。领馆内的国旗和国徽被移除。
美方人员正在试图打开一道领馆内锁上的门
据美联社报道，美国联邦特工检查了那些上了锁的门，锁匠在试图打开其中一道门；领馆外的街道上，一小群抗议者播放着批评中国政府的录音。
中国驻休斯敦总领事蔡伟24日下午在其官网发表《致美南地区各界朋友的一封公开信》，其中表示，中国驻休斯敦总领馆是中美建交后中方在美国开设的第一个总领馆，"40多年来坚持致力于促进中美各界相互了解和各领域交流合作，美南地区对华合作是中美关系不可或缺的重要组成部分……中国政府与美南地区的双边交流不会停歇"。蔡伟说，"中美都是伟大的国家。中美建交41年的历史表明，中美合则两利，斗则俱伤。中美关系的本质是互利共赢，双方应致力于不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系"。
美方要求关闭中国驻休斯敦领事馆的实际动机尚不明朗。美助理国务卿史迪威指责该领馆有间谍行为。国务院发言人奥特加斯表示，要求闭馆是为"保护美国知识产权和美国人的私人信息"。
中方则批评美方"蓄意损害两国关系，单方面政治挑衅"，并于周五宣布，撤销美国驻成都总领事馆的设立和运行许可。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上指出，"美驻成都总领馆一些人员从事与其身份不符的活动，干涉中国内政，损害中国的安全利益，中方多次提出交涉，美方对此心知肚明"。
据通讯社报道，美国驻成都总领馆的工作人员正在撤离
在成都，美国总领事馆正被清空。据法新社报道，周六（7月25日）下午，三辆公司卡车来到美国领馆所在地，记者看到起重机上的一名工人移走了领馆正面的徽章，只剩下一面美国国旗迎风飘扬。周六早些时候，有清洁人员从领事馆内部运出大袋大袋的垃圾，还有一些人员拉着手提箱、手推车等走出来。
据路透社报道，受中美外交冲突影响，金融市场遭遇"黑色星期五"，亚洲股市自六个月高位回落，沪综指午盘扩大跌幅至逾4%。
"朋友们，时代真的变了"
在微博上，#中国关闭美国驻成都总领事馆#和#美国关闭中国领馆的真正原因#均是热门话题，本周六分别有17亿和近3亿的阅读。
很多人担心中美对抗的模式会加剧，一些学者认为，中美正在进入"新冷战时代"。
与此同时，一些中国网友不忘揶揄搞笑，建议将关闭的美国总领事馆"直接装修成火锅店"，"预祝川建国老火锅开业大酬宾"。一张微博上热传的图片写道，"问：为什么关成都？答：因为成都说川 普的人多"。
另一些网友则感慨"时代变了"、"世界注定和我们认识的不一样了"。不少人贴出自己在美国驻成都总领事馆外"见证历史"的图片，有人在领馆附近唱红歌，还有人放鞭炮（受到了警察干预）。
"九段棋手蔡菜子"写道："1999年，中国人是含着泪，在美国使领馆前抗议。2020年，中国人是带着笑，在美国使领馆前合影。朋友们，时代真的变了。"
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中美交恶到底在吵什么？
中国关闭美国驻成都总领事馆
中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。
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中美交恶到底在吵什么？
美急关中国驻休斯敦总领馆
7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。
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中美交恶到底在吵什么？
封杀华为游说战
美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。
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中美交恶到底在吵什么？
蓬佩奥吁世界共抗中国
蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。
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中美交恶到底在吵什么？
美起诉中国黑客窃疫苗机密
美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。
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中美交恶到底在吵什么？
美列11家涉疆企业进黑名单
7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。
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美限制华为员工签证
美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。
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美反制《港区国安法》
《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。
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美国制裁涉疆中国高官
美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。
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中美交恶到底在吵什么？
中国「对等」制裁美官员
因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。
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中美南海军事较量
7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。