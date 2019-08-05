 中美复谈激励美股 贸易协议仍难产 | 经济纵横 | DW | 06.09.2019

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经济纵横

中美复谈激励美股 贸易协议仍难产

美中贸易战缠鬥至今，特朗普不断下重手，从报复性关税到命令美企撤出中国等，态度强硬。专家表示，这与他的选举策略紧密相关。

USA Börsen auf Talfahrt (AFP/J. Eisele)

美中贸易确定十月面谈后，道琼升近400点。

DW.COM

中美双方迟迟无法敲定九月的会谈日期，直到今天才终于达成共识。特朗普的一番发言，也让贸易磋商达成共识的可能性再添变数。 (05.09.2019)

过去一年美国经济在贸易战中表现强劲，但是随着关税不断升级，美国消费者日常生活进一步受到影响，特朗普还有把握能达成他想要的协议吗? (04.09.2019)

定于周日上调的对华关税如期生效。此前特朗普称，中国官员9月赴华盛顿重新开始贸易谈判，他强调美国“将赢得这一战”。而与此同时，本轮关税可能首次对很多美国消费者和零售商造成直接打击。 (01.09.2019)

(德国之声中文网) 中美双方是否如北京所言，10月初在华盛顿进行贸易磋商，美国贸易代表办公室这方没有具体说明，只说部长级会谈将在 「未来几周内」 进行。

美国贸易代表发言人艾默森在声明中指出：「在这些讨论之前，副部长级会议将在9月中旬举行，为有意义的进展奠定基础。」

中国官媒《环球时报》的编辑胡锡进在推特上表示乐观。他说：「我个人认为，美国在贸易战中疲惫不堪，也许不再想要摧毁中国的意志。因此双方更有可能取得突破。」

但美国商务部前高级官员雷恩施表示，由于双方在关键问题上仍然未有共识，例如华盛顿要求北京将经济改革方案纳入法律，但北京想法不同。因此，贸易谈判可能拖延到2020年。

他说:「接受妥协后的协议或继续打贸易战，总统要在这两者之间做出选择......诀窍是在2020年9月或10月，也就是总统大选快到时达成协议，那就会让他看起来像是英雄。」

雷恩施补充:「如果他太快达成协议，在选举之前这段时间，就会出问题的风险。因为无论如何中国都不会遵守的。」

在中美传出继续面对面磋商后，美股出现强劲反弹，纳斯达克综合指数上涨1.75％，标准普尔500指数收盘上涨1.3％。

道琼工业平均指数则飙升近400点，债券收益率大幅上涨，黄金价格下跌。投资者对风险较高的股票变得更有兴趣。亚洲和欧洲股市也创下一个月来的新高。

夏立民/罗法 (路透社、美联社)

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