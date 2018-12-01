 中美「嘴巴休兵」:三个G20宣言禁用語 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2018

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时政风云

中美「嘴巴休兵」:三个G20宣言禁用語

在当前中美贸易战和地缘政治衝突局势下，二十国集团峰会后要發布所有人都同意的宣言可说是难上加难。经验丰富的谈判代表只能试着找到合适的词语维持中立。最大的成果，就像是英文中的常用語：Let's agree to disagree.尊重彼此有不同意見的權利。

Argentinien G20 Gipfel - US-Präsident Donald Trump und Chinesischer Präsident Xi Jinping (picture alliance/dpa/Maxppp)

许多专家认为，中美贸易没有停战，只是停止衝突升级。在90天的谈判期中，谁会做出比较大的让步还是未知数。

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这次峰会虽然有来自20个国家的首脑出席，但是最受瞩目的还是会场外特朗普和习近平会晤的晚餐桌。随着民族主义情绪在多国呈抬头之势，G20这个十年前在全球金融危机背景下成立的多边合作机制也面临严峻挑战。 (01.12.2018)

特朗普威胁，2019年1月1日可能按原计划提高10%关税至25%，甚至对所有中国进口商品追加关税。G20上与习近平及其团队谈判已是最后关键。两边最新的态度是什么?会继续互兴兵革还是化干戈为玉帛? (30.11.2018)

(德国之声中文网) G20峰会刚刚结束。全球20个最大经济体,占世界总人口的三分之二。这些国家的代表在阿根廷签署了改革全球贸易体系的协议。背后最大的因素当然是紧张的美中贸易关系。为了达成共识，代表们不得不屈服于美国和中国的要求而放弃一些G20常有的共同承诺。

在会后宣言中，20国首次承诺要改革功能失调的世界贸易组织（WTO）。这个应该监管全球贸易争端的机构遭人诟病缺乏效率和执行力。宣言中也巧妙避开「敏感字眼」。

一位欧洲官员周六在谈判过程中表示:「我们过去常常在七国集团和二十国集团首脑会议上發表的一些言论变成一种禁忌。我们有美国和中国禁忌。」

美国禁忌--保护主义(protectionism)和多边主义 (multilateralism)

美国总统特朗普不仅对2500亿美元的中国商品征收关税，同时也对20国集团中的合作伙伴徴收钢铝税。在这种情况下，美国政府对「保护主义」这样的批评变得很敏感。因此，这是自20国集团领导人在2008年华盛顿会议以来，宣言中首次没有承诺要打击保护主义。

此外，各国代表们表示，让美国签署一个承认「多边贸易体系」有多重要的内容等于是承认现有体系未达到这个目标。美国认为，2001年中国加入WTO时，世贸组织预期中国会开放经济，这么多年未果，WTO要负责。为了迫使WTO进行改革，美国阻挠WTO最高法院法官的任命案。很快地，其余法官的任期也即将结束。这也意味着WTO将无法在贸易争端中發布具有约束力的裁决。特朗普甚至威胁要退出WTO。

一位不愿具名的美国高官表示:「许多国家试图用不同的言词让美国对多边体系做出承诺。我们是致力于多边主义运作的......只是它是否实现了预期的目标？还是在许多领域都没有做到?」

Argentinien G20 Gipfel - US-Präsident Donald Trump und Chinesischer Präsident Xi Jinping (picture-alliance/aP/P. Martinez Monsivais)

中美领导人皆用「私交」开场，缓和紧张的谈判气氛。习近平首次提到他和特朗普的「个人友谊」。特朗普则是一贯指出与习有「不可思议的友谊」。

中国禁忌--公平贸易行为 (fair trade practices)

代表们表示，中方坚决反对列入通常会使用的「公平贸易行为」。北京拒绝美国、欧洲和日本对中国倾销、工业补贴、滥用知识产权和技术移转以及其他做法的批评。

妥协后的宣言

G20最后在宣言中提到，「支持对WTO进行必要的改革以改善其运作」。不过却没有提到改革的细节，但许多代表都认为把美国拉回一起和全球讨论解决方案是一项突破性进展。然而，在美国和其他国家的反对声中，宣言在移民和难民问题上并未多所着墨。另外，最棘手的气候变迁问题也没有得到处理。

夏立民/罗法 (路透社)

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