 中美嘴仗不断 香港游行又起 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2019

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时政风云

中美嘴仗不断 香港游行又起

美国国务院发言人周五再次指责中国“长期破坏承诺”，而中国官媒周六则指责美国“赤裸裸干涉香港事务”。而在香港街头，上千名示威者不顾警方禁令，再次举行集会游行。

Morgan Ortagus (picture-alliance/AP/A. Harnik)

美国国务院发言人奥尔塔格斯

(德国之声中文网) 继周四(8月8日)指责中国泄露美驻港外交官私人信息为"流氓政权行径"后，美国国务院发言人奥尔塔格斯(Morgan Ortagus)周五夜间在推特上进一步表示，中国官方背景媒体针对美国驻港外交官的相关报道不仅仅"不负责任"，而且"危险"。她指出，中国当局其实明白美国外交官只是在履行职责，就像来自任何其他国家的外交官一样。

奥尔塔格斯还说，包括中国在内的各国驻美外交官，享有接触美国政治、公民社会、学术、企业等各界人士的权利。而北京"有着长期的破坏承诺的不良记录"，中国"有义务履行《维也纳外交关系公约》规定的相关义务，尊重美国外交及领事官员，采取一切合适的措施，阻止外交人员的人身、自由、尊严受到损害。"

而中国官方新华社则在周六(8月10日) 发布措辞极其激烈的社评，指称香港本土派代表与美国外交官会面"彻底揭穿了内外势力为"反中乱港"相互勾结的丑陋勾当，让世人再次认清了美国如何不顾国际法和国际关系基本准则，赤裸裸干涉香港事务、干涉中国内政的，亦让广大香港市民彻底看穿香港暴力乱象幕后制造者卖港、卖国的丑恶面孔。"

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日前，美国驻港外交官因被拍到与香港泛民主派人士见面，被媒体揭露其学经历与家庭背景等隐私信息，就连丈夫孩童都被卷入。美国国务院大为光火，说领事与各界人士见面本来就是工作内容。 (09.08.2019)

香港人成为非暴力不合作政治遗产最好的继承者。时评人长平认为，也正因为如此，抗议者和观察者都对这里的“非暴力”产生出一些不切实际的幻想。 (09.08.2019)

民间发起的香港机场"万人接机"集会活动周五如期展开。示威者在抵港大堂展示标语，并向游客散发宣传品。同一天，香港特首林郑月娥向记者表示，香港经济下行很快，到10月发表施政报告时，香港可能已出现大的经济逆转和经济海啸。 (09.08.2019)

在香港最近这场持续的抗议中，香港国泰航空公司、一芳水果茶、日本运动饮料宝矿力成为中国内地媒体批判的企业标靶。 (09.08.2019)

香港5日大罢工后的七区集会演变为全城大乱斗。根据香港警方统计，总共有148人在游击式衝击中被逮捕。这是自「反送中」示威维持2个月以来最高的记录。 (07.08.2019)

指责美国外交官为"颠覆专家"

美中之间这一轮"口水仗"的起因是香港媒体东网宣称接到读者报料，刊登出美国驻港领馆政治处主管朱莉·埃德(Julie Eadeh)在8月6日下午五点与本土派代表人物黄之锋、罗冠聪以及港大学生会的黄程锋、彭家浩见面的照片。香港亲建制派媒体《大公报》接着跟进做追踪报导，称黄之峰与罗冠聪为"港读组织头目及其组织份子"，更把朱莉·埃德形容为一名"身份神秘、行事低调的颠覆专家"，称她曾经服务的美国国务院民主、人权及劳工事务局是"美国重要的对外心战部门"，并且参与"抹黑中国内地及香港特区人权的报告"的编写。除此之外，《大公报》还在报导中详细的揭露了埃德夫妇的职业与学历，甚至是亲生子女的姓名。

8月8日，中国外交部驻港公署发出声明表示，已经紧急约见美国驻港总领馆高级官员，也对众志成员会见美国驻港澳总领事一事提出严正交涉，表达强烈不满和反对，要求美方澄清。声明中说:"中方维护国家主权安全和香港繁荣稳定的意志坚定不移，坚决反对任何国家、组织和个人以任何方式干预香港事务。"该声明亦提出《维也纳外交关系公约》、维也纳领事关系公约》要求美国驻港总领馆人员遵守。

随后，中国央视等官方媒体更是发表措辞强硬的评论，指责美国是"乱港幕后黑手"，指责美领馆外交官是"颠覆专家"。

作为回应，奥尔塔格斯在8月8日的新闻发布会上说："泄露美国外交官的个人信息、照片、儿子的姓名，我不认为是正式抗议。这是流氓政权才会有的作为。……这不是一个负责任的国家该有的做法。" 这也是美国官方首次在正式场合将中国称为"流氓政权"。

奥尔塔格斯还强调，美国外交官跟外国政府官员见面，也和反对派人士会面，不仅限香港或中国。

China Zhang Xiaoming Director of Hong Kong and Macau Affairs Office (pictur- alliance/dpa/Imaginechina/Wei Yao)

张晓明：香港的事件具备颜色革命的特征

中国外交部发言人华春莹则在次日的新闻发布会上反唇相讥：美国务院发言人"居然把干涉别国内政称作美在世界各地外交人员的家常便饭并大加赞赏，美方这样做，世界能太平吗？"

中国各大媒体近期越来越倾向把反送中示威形容成西方势力干预的结果，国务院港澳办主任更是将其比作"颜色革命"。

游行再起

本周六(8月10日)，香港街头又有上千人不顾警方禁令开展示威游行。警方对原定周六下午举行的大埔游行发出了反对通知书，但是当天下午15时许，依旧有上千人从大埔头巴士总站出发，逐渐往大埔警署方向行进。警署外已经有不少防暴警察持盾戒备。沿途还有警察向游行队伍发出警告，要求在场人士尽快离开"未经批准的集结"。

Hongkong Proteste gegen China (Reuters/E. Lopez)

8月5日的“三罢”运动中，警方大量投掷催泪弹

而在当天早些时候，还有一队约30人的游行队伍身穿白衣、头戴"保卫香港运动"蓝帽、手持中国国旗以及香港区旗，前往美国领事馆前举行示威，抗议美国"霸权行径"，认为美国"诋毁诽谤中国、干涉香港事务"。不少人还高喊"打倒美国佬"、"支持林郑"等口号，要求美国领事馆进行道歉。这场小规模集会在下午15点30分左右散去。

 

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