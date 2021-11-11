中美合作雷声大雨点小 气候峰会结果堪忧

(德国之声中文网) 为期两周的联合国气候峰会COP26在周五 (11月12日)进入最后一天，各国代表团加紧努力，以达成一项遏制全球变暖的协议，而真正的重点在于寻找现金来帮助受气候变迁影响严重的发展中国家。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)11日表示，各国在COP26会议上的气候承诺「空洞」，一边想要阻止全球暖化，另一边继续投资石油、天然气和煤炭事业，「化石燃料行业仍然获得数万亿的补贴」。

同一天，200多名科学家向峰会发出一封公开信，敦促各国采取「立即、有力、迅速、持续和大规模的行动」来阻止全球变暖。

路透社报道，11月10日发布的COP26协议草案显示，目前各国的承诺仍不足以避免气候灾难，气候活动家和专家反应不一。

英国会议主席夏尔马 (Alok Sharma)说，他看到的最新结论草案显示了「重大」进展，但 「我们还没有达到目的」。他说：「我想说的是，今天迫切需要加紧努力，以达到我们需要的程度，实现金融方面的实质性成果。」

当天稍晚，中美这两个世界上最大的温室气体排放国之间达成了一项令人惊讶的协议，增强了近200个国家代表团在闭幕前能够加强集体承诺的希望。

在10日的美中协议中，双方共同认识到有必要在未来10年加紧努力，以遏制气温上升，北京方面也作出了减少排放和保护森林的新承诺。然而大多数观察家都认为该协议最大意义不在于承诺本身，而是两个处于对立状态的全球大国开始进行合作。

意大利生态过渡部长辛戈拉尼（Roberto Cingolani）说：「该协议真正的好消息是他们说话了，因为如果你看一下内容，是一系列的一般性承诺，用来商定一个气候行动的路线图。」

联合国会议在其第一周似乎没有取得什么进展。虽然中美协议对格拉斯哥会谈的最终影响还不确定，但至少设法提高了会议取得成功的希望。

E3G智库的气候政策顾问曾楚希 (Byford Tsang)说：「这主要是象征性的，因为美国和中国都在说，他们不再打口水仗了。现在他们可以专注于实际的谈判，并为一个更具野心的结果提供更多的空间。」

谈判核心 :气候融资

路透社报道，谈判的核心在于「气候融资」，也就是帮助最容易受到全球变暖引发的洪水、干旱和海平面上升影响的贫穷国家。

发展中国家希望从2025年起实行更严格的规则，因为富国未能履行12年来的承诺，即在2020年前每年提供1000亿美元，以帮助发展中国家遏制排放和应对气温上升的影响。这些资金将被用于帮助贫困国家进行生态转型，以及管理极端气候事件。但许多运动者说，这笔钱无论如何都是远远不够的。

然而，10日发布的草案只是「敦促」发达国家「紧急扩大」援助，以帮助较贫穷的国家适应气候变化，并呼吁通过赠款而不是贷款提供更多资金，因为贷款会增加债务负担。同时，这1000亿美元资金也延后了3年，预计将在2023年开始提供。这项决策进一部破坏了发展中国家的信任，并使部份国家不愿意做出更具野心的减排目标。

另一项更有争议的内容，则是要补偿这些国家因全球变暖带来了损失和损害。但这项规划不在前述1000亿美元的范围内，而且一些富国不承认这一要求。贫穷国家说，对碳市场征税将提供关键的支持，但包括欧盟国家在内的富裕国家，则对征税成本表示担忧。

升温控制在摄氏1.5度有望吗？

会议东道主英国说，COP26的首要目标是将全球气温控制在比工业化前水平高摄氏1.5度（华氏2.7度）的希望，根据目前各国的减排承诺，这仍然遥不可及。越来越多的科学证据表明，越过这个门槛将造成不可逆转的后果，带来更多更严重的热浪、风暴和野火。

一些智囊团对在砍伐森林、遏制强效温室气体甲烷等问题上达成的协议感到鼓舞，但也有人指出，承诺和时间表不够明确，特别是中国、印度和俄罗斯等主要污染国对减排的承诺和时间表。

贵格会联合国办事处的气候变化代表库克 (Lindsey Fielder Cook)说：「我们需要知道的是行动，行动的具体内容以及对行动的问责。」

气候行动追踪研究小组本周表示，即便迄今为止所有承诺2030年前削减温室气体的国家成功履行诺言，地球温度仍然将会在2100年前上升2.4摄氏度。

在格拉斯哥会议COP26闭幕的前一天，热心的气候倡导者教皇弗朗西斯在给苏格兰天主教徒的信中发出警告说 :「时间已经不多了」。

本次峰会后，埃及11日确认将于2023年举行的COP27，而阿拉伯联合酋长国将于2024年主办COP28。

(路透社、法新社)

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