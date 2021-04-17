中美发表联合声明 携手应对气候危机

（德国之声中文网）作为全球两个最大的温室气体排放国，美中周六（4月17日）发表声明表示，两国致力于相互合作并与其他国家一道解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。声明介绍：“这既包括强化各自行动，也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作。”

这份声明发表于美国总统气候问题特使克里与中国气候变化事务特使解振华举行会谈之后。克里是中美外交关系紧张之际，拜登政府首位访问中国的官员，他于周五结束了为期三天的访华之行。有评论认为，克里访华体现了拜登政府多次强调的和中国在“应该竞争的地方竞争，在可以合作的领域合作，在必须对抗的时候对抗”的指导思想。

针对克里和解振华的会谈，中国生态环境部评价道，双方“进行了坦诚、深入、建设性沟通交流，取得积极进展，达成应对气候危机联合声明，重启中美气候变化对话合作渠道”。

美国总统气候问题特使克里

合作领域

中美两国还在声明中表示，坚持携手并与其他各方一道加强《巴黎协定》的实施，包括在该协定框架下21世纪20年代采取提高力度的强化行动。

《巴黎协定》是全球首个具普遍性和法律约束力的全球气候变化协定，它制定了一个全球框架，通过将全球气温增幅限制在远低于2°C并尽力将其限制在1.5°C水平，从而避免危险性气候变化。美国前总统特朗普在上任不久后便宣布美国将退出《巴黎协定》,该国于2020年11月4日正式退出。现任总统拜登上任后签署行政令，宣布美国将重新加入《巴黎协定》。

此外，联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六次会议将于2021年11月在英国格拉斯哥​举行。美中在周六的声明中表示，双方都计划在该大会之前，制定各自旨在实现碳中和/温室气体净零排放的长期战略。

两国还表示计划采取适当行动，尽可能扩大国际投融资支持发展中国家从高碳化石能源向绿色、低碳和可再生能源转型。声明另外写道：“双方将分别执行蒙特利尔议定书基加利修正案中所体现的逐步削减氢氟碳化物生产和消费的措施。”氢氟碳化物（HFC）主要被用作汽车空调、冰箱和热泵的制冷剂。

德中法三国领导人先期举行视频峰会

双方期待下周气候峰会

声明还指出，两国均期待4月22/23日美国主办的领导人气候峰会。双方认同峰会的目标，即在格拉斯哥联合国气候公约第26次缔约方大会前提高包括减缓、适应和支持的全球气候雄心。

美国总统拜登已邀请40位世界领导人参加其将主持的这场虚拟峰会。中俄两国领导人也分别受到邀请。有媒体分析认为，克里访华是为了说服中国国家主席习近平出席下周的峰会。不过截至目前，中国官方尚未证实习近平是否会出席峰会。

外界估计，美国将在下周宣布一项雄心勃勃的国家减碳目标。而中国已有官员表示中方不太可能在下周的气候峰会上宣布新的目标。中国外交部副部长乐玉成周五接受美联社记者访问时表示：“对于一个拥有14亿人口的大国来说，中方提出的自主贡献的目标还是很不容易。”他补充道：“现在一些国家让我们再提前实现、提出更高要求，这有点不太现实。因为中国和西方发达国家在应对气候变化上处在不同阶段”，“要求小学生（指中国）和中学生（指西方发达国家）同时毕业，就是拔苗助长”。

乐于成提到的自主贡献目标是指“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”，这是中国领导人习近平在去年的联合国大会上做出的承诺。

就在克里访华的同时，习近平于周五同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。习近平在会上表示，中国愿就应对气候变化同法德加强合作；应对气候变化是全人类的共同事业，“不应该成为地缘政治的筹码、攻击他国的靶子、贸易壁垒的藉口。”

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